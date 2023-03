Joan Dausà s’afegeix al programa del Talarn Music Experience 2023

Joan Dausà, dins del cartell del Talarn Music Experience 2023 (RàdioSeu)

L’organització del Talarn Music Experience ha anunciat la incorporació de Joan Dausà al programa musical 2023. L’actuació de l’artista català farà que l’esdeveniment tingui per primer cop quatre dies de durada, del 13 al 16 de juliol. El cartell el completaran Els Amics de les Arts, Ilegales, Quimi Portet, Caïm Riba, Xarim Aresté i els DJ Viktor Ollé i DJ Virginie.

Les vuit actuacions es podran veure a l’espai natural musical Lo Quiosc de Talarn, on també s’han dut a terme els concerts de les dues últimes edicions. Al lloc, amb capacitat per a 900 persones, hi haurà una zona village i una àmplia oferta per al públic visitant. Les entrades ja estan a la venda i es poden adquirir al nou lloc web del festival.





Calendari de concerts

Joan Dausà, amb la banda completa, serà l’encarregat d’obrir el Talarn Music Experience 2023 el dijous 13 de juliol. El polifacètic artista de Sant Feliu de Llobregat està de gira per a celebrar els seus 10 anys damunt dels escenaris. ‘Jo Mai Mai, gira 10 anys’ és una retrospectiva nostàlgica a la seva dècada de trajectòria, però també “una mirada optimista i positiva per a cantar tots els seus grans èxits”.

L’endemà, el divendres 14 de juliol, serà el torn d’un dels caps de cartell del festival, Els Amics de les Arts, que actualment es troben ultimant el seu nou disc, ‘Allà on volia’, que ha vist la llum aquest 10 de març. El grup torna després d’una temporada de silenci on ha estat preparant les noves cançons i treballant en projectes musicals diversos. Caïm Riba s’encarregarà d’obrir la nit, que tancarà el DJ Viktor Ollé.

El dissabte 15 de juliol serà el torn de l’altre gran cap de cartell, Ilegales, a qui acompanyarà el músic i poeta de Flix Xarim Aresté. La mítica banda asturiana de rock portarà al Talarn Music Experience ‘La lucha por la vida’, el seu darrer disc, que coincideix amb el 40è aniversari d’un dels grups més emblemàtics del rock cantat en castellà. La DJ Virginie posarà les darreres notes musicals de la nit.

Finalment, qui tindrà l’honor de tancar l’edició del festival el diumenge 16 de juliol serà l’osonenc Quimi Portet, que durà a l’escenari ‘Si plou, ho farem al Pavelló’, el nou doble àlbum que l’artista va publicar a finals del 2020. És el seu primer disc en directe i també el seu primer recopilatori de “grans èxits”.





Més de 80 concerts en sis anys

Al llarg dels darrers sis anys, el Talarn Music Experience ha programat més de 80 concerts, que han aplegat més de 10.000 persones. “Aquestes xifres consoliden el festival com una de les propostes culturals més atractives del territori pirinenc, resultat del compromís per l’aposta per la música en directe i de qualitat al Pallars, reivindicant alhora la descentralització de l’oferta de festivals i concerts del territori català”, afirmen des de l’organització.