Joan Cañagueral, president de la Federació Catalana de Societats Musicals

Constituïda l’any 1981 a Sant Carles de la Ràpita, la Federació Catalana de Societats Musicals treballa incansablement per a totes aquelles bandes musicals d’arreu de Catalunya. Aquest suport constant va ser reconegut públicament el passat 25 de novembre de 2021 amb el Premi Previsora General al Programa als Premis Antoni Carné. Conjuntament amb la Banda de Música Vila de Falset, van ser premiats per la candidatura ‘De l’oblit al faristol: el ressò de la banda de la mina’, una iniciativa que va néixer amb el descobriment de diverses partitures inèdites per a banda datades entre els segles XIX i XX, originalment interpretades en les mines de Bellmunt de Priorat. Les dues entitats han actuat per la recuperació, enregistrament, promoció i, fins i tot, internacionalització d’aquestes peces.

Com va ser el procés de recerca de les partitures que conformen ‘De l’oblit al faristol: el ressò de la banda de la mina ‘?

Durant un procés de classificació de material de la Banda Vila de Falset, es va trobar una caixa que, fins aquell moment, no s’havia obert mai. Dins d’ella, s’hi van descobrir tot un seguit de partitures anònimes i fetes a mà que dataven del s. XIX – s. XX. Es va descobrir que totes elles eren peces escrites per gent de pobles de la zona del Priorat, per persones que treballaven a les mines. Un fet insòlit.

El director de la banda, que en aquests moments és Carles Capseta, va ser qui va descobrir-les. Des de l’entitat ens van avisar i, des d’aquell moment, vam posar-nos al seu costat per ajudar-los en tot allò que calgués. La troballa ha suposat fer un treball de recerca de memòria històrica i cultural. Les peces s’han actualitzat, arranjat i interpretat, per primer cop, en directe. Tota una fita.

Quantes partitures s’han arribat a trobar?

En un principi, un centenar de partitures, però, en aquests moments, tot just quan ja ha passat més o menys un any, ja s’han recuperat més de 1.000 partitures. Ha estat una troballa molt important per la zona, per les bandes de música que en aquell temps hi havia. Que aquests materials encara es conservin és insòlit. Per exemple, moltes partitures tenien el paper gairebé desfent-se, amb trossets que no es veien bé… Escrivien com podien aquella gent, i feien les coses com les feien, així i tot, molt bé.

La recuperació de les peces també ha comportat que s’hagin pogut interpretar en diversos escenaris. Quins?

Efectivament. Per exemple, el mes de setembre passat vam tocar-les en directe al 33è Aplec d’Adifolk a Sardenya, Itàlia, conjuntament amb l’Associació Cultural La Clavellinera, que són uns balladors de la zona de Falset. Tant els músics com els balladors duien vestits d’aquella època. Després, al mes d’octubre, també vam participar en la Fira Mediterrània de Manresa amb el mateix repertori.

Què va suposar rebre un reconeixement per aquesta feina als Premis Antoni Carné?

La concessió del premi va ser molt important. Tant de bo haguessin pogut ser-hi presents les persones que ho van fer, les d’aquella època! Actualitzar les peces, tocar-les, sentir-les, etc. posa la pell de gallina. Poder-les tocar davant d’un públic que ho agraeix és un gran mèrit. La nostra voluntat, a més, és continuar el projecte, sempre que la pandèmia ens ho permeti.

Mencionant la pandèmia… com han afectat les restriccions a les bandes musicals?

La veritat és que, a vegades, ha estat tot un calvari. Abans anaves a l’assaig, et col·locaves darrere del faristol, llegies i tocaves la teva peça. En aquests últims dos anys, no ha estat així: dies on no es podia anar a assajar perquè ens havíem de confinar, d’altres problemes… Per poder tirar endavant els concerts que s’han fet amb la Banda Vila de Falset, val la pena dir que la gent ha treballat moltíssim.

Abans, una cosa que et podia costar un dia, ara et costa un dia i mig. Però bé. Això ens passa a tots. Cal tenir paciència i tirar endavant.

En quins altres projectes està treballant la federació actualment?

El mes de desembre passat, per exemple, vam tenir 90 músics tot un cap de setmana a Alcanar, pertanyents de la Banda Simfònica Balear. Va ser un treball que va requerir molt d’esforç, tanmateix la satisfacció va ser absoluta. Com a federació, també tornarem a preparar el Festival de Bandes que organitzem al mes de juliol o el curs de direcció per a banda que també acostumem a oferir. Ara mateix, no fem les coses quan volem, sinó quan podem. Des de la Federació, en aquests moments, gràcies a Déu, les coses que hem pogut fer ens han sortit bé. Les coses com siguin. Sempre amb molt d’esforç per part de la junta i amb molta aportació dels músics. Nosaltres ho proposem, ho negociem i ho lluitem.

