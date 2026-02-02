Joan Aracil, abans dels Mundials de Freeride: “Per a mi significa moltíssim estar aquí i ser l’únic andorrà”

Joan Aracil disputa aquest dimarts, dia 3 de febrer, els Campionats del Món de freeride, a Ordino Arcalís i es troba molt emocionat per representar a Andorra: “El país ha confiat en mi per a representar-lo, per a mi significa moltíssim estar aquí”. Els Allianz FIS Freeride World Championships Andorra 2026 by Mammut se celebraran aquest dimarts. Els primers Campionats del Món de Freeride avalats per la Federació Internacional d’Esquí i Snowboard (FIS) reuniran 65 dels millors riders de freeride -esquiadors i snowboarders- de 17 països, que competiran pel títol històric de Campió del Món FIS de Freeride, i entre ells estarà, Joan Aracil, representant a Andorra.
Al cor de l’esdeveniment hi ha la llegendària cara del Basser Negre (2.687 m), que torna a ser seu del freeride de competició per primera vegada des de 2018. El Basser Negre és un escenari digne d’una cita històrica. La competició començarà a les 9:15h amb el primer rider i es podrà seguir en directe des del restaurant la Coma d’Arcalís.
Joan Aracil, rider: “Ja tenim la línia escollida, farem el possible perquè tot surti bé, farem un estudi perfecte de la cara amb el meu entrenador, Dani Fornell. Per a mi significa moltíssim estar aquí i ser l’únic andorrà. Això vol dir que el país ha confiat en mi per a representar a Andorra als primers Mundials”.
Dani Fornell, entrenador: “Aquesta cara és una de les millors que ha hagut a Andorra a nivell competitiu, s’han fet fins a cinc curses aquí. Es una baixada llarga, esgotadora, el Joan porta fet molt treball i no tenim cap dubte que a nivell de rendiment, aguantarà. Dividim la cara en tres parts, l’alta, la mitja i la baixa. La part alta és molt tècnica i rocosa, la intermèdia serà més ràpida on es podrà lluir amb els salts llargs, amb trucs més aviat tipus backflit, mentre que a la part baixa serà una part més de freeride clàssic, empalmat amb un final que us deixarà bocabadats. No us ho perdeu perquè el Joan aquest any farà història”.