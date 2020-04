El Conservatori de Música dels Pirineus, conjuntament amb les escoles municipals de música de Berga, Puigcerdà, la Seu d’Urgell i Puig-reig proposen fer música conjuntament i per a tota la comunitat el proper dissabte 4 d’abril, a les 18.00 hores.

Aquests dies els centres mantenen l’activitat i s’està realitzant acompanyament i seguiment a l’alumnat dins les possibilitats que ofereixen les noves tecnologies i els mitjans tant de professorat com de l’alumnat.

“Però tot i això, expliquen des de la direcció del Conservatori, es troba molt a faltar poder fer música plegats, una de les essències més importants per a les persones a les que ens agrada la música. Per aquest motiu, i com ha succeït en altres localitats arreu del país, es fa arribar una proposta per tocar plegats el proper dissabte 4 d’abril. Esperem que tothom que toqui un instrument s’animi i hi participi per emplenar de música les nostres ciutats!”

Com ho farem?

És molt senzill i les partitures estan adaptades pels diferents instruments. En aquesta primera acció es proposen dues peces: Jazz Suite 2, Vals de Xostakóvitx i el Ball de l’Àliga de la Patum de Berga. El primer serà descarregar les partitures: Xostakóvitx: Jazz Suite 2, Vals i Ball de l’Àliga de la Patum de Berga. A cada carpeta es troben les peces i diverses partitures segons les tonalitats i claus dels instruments.

Després caldrà assajar-les i el dissabte, 4 d’abril a les 18:00 h, obrir la finestra o el balcó i interpretar les dues peces. Primer el vals de Xostakóvitx i després la música de la Patum.

Després, si es vol, es pot compartir un vídeo a les xarxes socials amb l’etiqueta #JoComparteixoMúsica.