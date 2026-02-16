JJOO: Xavier Cornella, 21è a l’eslàlom, el millor resultat andorrà de la història en homes

Xavier Cornella ha signat, avui dilluns, la 21a posició a l’eslàlom dels Jocs Olímpics d’Hivern de Milano-Cortina 2026. Aquest és el millor resultat masculí de la història en la disciplina, i ho ha assolit després de dues mànegues molt exigents i en el seu debut en una cita olímpica. Cornella ha finalitzat 21è amb 2.01.96, després d’una cursa amb dues cares: una primera mànega amb neu i molt exigent, i una segona igualment molt dura, però amb molt millor visibilitat i condicions de temps.
L’or ha estat pel suís, Loic Meillard, amb 1.53.61, mentre que la plata se l’ha endut l’austríac, Fabio Grstein, amb +0.35 i el bronze el noruec, Henril Kristoffersen, amb +1.13.
Primera mànega, dura i lluitada
La primera mànega ha estat molt complicada per a tots els participants. De fet, s’ha cobrat 48 DNF que no han pogut continuar, entre ells noms com l’or olímpic de gegant, el brasiler Lucas Pinheiro Braathen, o l’austríac Manuel Feller, el francès Paco Rassat, l’italià Alex Vinatzer, el búlgar Albert Popov o el finlandès Eduard Hallberg, tots ells candidats a estar entre els millors.
Per la seva part, Cornella ha llegit bé la cursa i tot i les dificultats ha pogut arribar a baix en la 24a posició, que després es convertia en 25a, però que, finalment, amb la desqualificació posterior de l’italià Tobias Kastlunger, ha acabat sent novament 24a, amb un crono de 1.03.01, a 6.87 del millor registre de mànega, que era per al noruec Atle Lie McGrath amb 56.14.
Sobre la primera mànega: “Ha sigut una bona guerra”
Així analitzava l’esquiador andorrà aquesta primera mànega: “Ha sigut una bona guerra, sobretot el marcatge del traçat era súper difícil. Han fet una part de dalt, sobretot al mur, molt girada, molt ajustades les figures i molt tancades, molt decalades, la qual cosa complicava molt la cosa i com heu pogut veure la majoria dels favorits s’han sortit. Una primera molt dura, però estem a baix i a la segona tindrem molt bona pista per aprofitar, i a veure com va”.
L’andorrà creuava aquesta primera mànega i se sentia “molt cansat perquè ha sigut una baixada molt llarga”: “Les sensacions no havien estat les millors, però en veure la posició (24) he pensat que era molt bona baixada, però en veure el temps no m’he quedat satisfet del tot, però al final estem en uns Jocs Olímpics i la posició és el que més importa. Estem allà, estem a la segona mànega, sortirem amb una molt bona pista i a veure si ho podem aprofitar”.
Bona segona mànega, a 2.07 del millor
A la segona mànega l’andorrà ha sortit a per totes i amb unes condicions que eren totalment diferents a les de la primera, ara amb llum i una mica de sol. Cornella arribava a baix i se situava líder després de la baixada i aguantava al sofà calent durant dos esquiadors més. Finalment anava situant-se en la seva posició final, per a acabar 21è signant la millor posició de la història de l’esquí masculí andorrà en eslàlom en uns Jocs -la millor en eslàlom continua sent Vicky Grau, 19a-. En aquesta segona mànega, Cornella recuperava tres posicions respecte a la primera i acabava a només 2.07 del millor temps de mànega, que era Gstrein.
Xavier Cornella, esquiador: “De l’1 al 10 estic un 15 de content. És un dia que ni en els millors dels somnis. Molt content de l’experiència, sobretot de la segona baixada, de poder-me seure a la cadira de líder, que això no passa cada dia, i súper content. També tenia aquí molts amics, la família i tothom que t’estima”.
“La primera mànega ha sigut molt complicada, ja s’ha vist que així ho seria i s’havia de ser intel·ligent, també he vist als primers corredors i he vist que molta gent se sortia o feia errors molt grans, i llavors com que era el meu primer cop en un esdeveniment tan important, ha sigut difícil de gestionar, sobretot perquè volia fer un bon resultat perquè sé que estic esquiant bé i no volia fer un DNF a la primera mànega. A la primera he acabat en molt bona posició per a sortir a la segona amb la pista neta, atacar-ho béi a la segona ha sigut molt millor mànega, m’he quedat a prop dels primers i estic súper content del dia i ara a gaudir d’això el màxim possible”.
“Aquesta segona la gaudeixes molt perquè la pista estava perfecta, amb sol i tot nevat, sense traces, i molt content. Estar a la cadira assegut ha estat el millor del dia. Els dos corredors que hi he estat ho he gaudit molt”. “Sé que tenia l’anterior resultat d’Andorra el tenia el Roger Vidosa, l’he vist i li he donat una abraçada”.
Les millors posicions en eslàlom
En eslàlom, el millor resultat andorrà és de Vicky Grau als Jocs de Nagano 1998, quan va ser 19a. En homes, però, el millor resultat era la 27a posició de Roger Vidosa, a Torino 2006. Altres resultats van ser la 30a de Carles Font, a Lake Placid 1980, la 32a de Gerard Escoda, a Albertville 1992 i, també de Carles Font, la 38a, a Innsbruck 1976. En dones, també van finalitzar l’eslàlom olímpic Sandra Grau, 28a a Calgary 1988; Vicky Grau, que a més de la 19a de Nagano, a Salt Lake 2002, va ser 24a, i Mireia Gutiérrez, que va ser 30a, a PyeongChang 2018.
Històric eslàlom masculí:
Innsbruck 1976, Carles Font fa 38è
Lake Placid 1980, Carles Font 30è
Albertville 1992, Gerard Escoda 32è
Torino 2006, Roger Vidosa 27è
Milano-Cortina 2026, Xavier Cornella 21è
Històric eslàlom femení:
Calgary 1988, Sandra Grau 28a
Nagano 1998, Vicky Grau 19a
Salt Lake 2002, Vicky Grau 24a
PyeongChang 2018, Mireia Gutiérrez 30a