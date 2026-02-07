JJOO: Irineu Esteve no competirà als Jocs Olímpics de Milà-Cortina

El president del Comitè Olímpic Andorrà (COA), Xavier Espot Miró, i el fondista Irineu Esteve han mantingut una trobada aquesta tarda de dissabte, en la qual el corredor de fons ha comunicat la seva decisió de no competir als Jocs Olímpics de Milà-Cortina 2026 en considerar que no es troba en les condicions òptimes per a competir.
“Hem parlat amb l’Irineu i amb l’equip tècnic i m’han comunicat que no està en una situació de poder ser competitiu i, per tant, han decidit que no prendran part de les curtes dels Jocs; volem traslladar el màxim suport a l’Irineu i esperem que es recuperi com més aviat millor”, ha destacat Espot Miró.
Per la seva part, Irineu Esteve ha assegurat que “ho hem intentat, ho hem estat lluitant i, per això, estic a la vil·la olímpica, perquè estic motivat i amb ganes, però el cos ens està donant valors com si estigués malalt i no és una situació física com per a poder competir a aquest nivell”.
Irineu Esteve abandonarà diumenge mateix de la vil·la olímpica en un vol a Barcelona.