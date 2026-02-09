JJOO: Gina del Rio disputa dimarts l’sprint en clàssic

L’esquiadora de fons, Gina del Rio, disputa aquest dimarts la seva segona cursa als Jocs Olímpics d’hivern de Milà-Cortina. L’andorrana serà a la prova de l’sprint en clàssic, que tindrà les classificatòries a les 9:15h del matí, mentre que les finals seran a les 11:45h. L’objectiu de dimarts és entrar al top30, és a dir a les finals de l’sprint. L’equip andorrà és conscient que en uns Jocs Olímpics i en la modalitat en clàssic és un objectiu ambiciós, però també tenen clar que el nivell de Gina del Rio és alt com per a lluitar per objectius d’aquest nivell.
L’sprint de demà dimarts tindrà d’altres particularitats, com que serà una mica més llarg de l’habitual, i que a més la neu de l’estadi està obligant a totes les delegacions a fer un treball extra amb els esquís, perquè es tracta d’una neu tova i canviant que manté a tots els staffs en constant treball als ‘skirooms’ i provant el material.
Bones sensacions aquest dilluns
Gina del Rio arriba a aquesta prova després d’haver estat 44a als 20km skiathlon del passat dissabte, prova amb incidències per a ella que li va deixar un regust agredolç, però situació que ha canviat des de llavors amb entrenaments positius. Avui dilluns ha realitzat una sessió a una intensitat mitjana, amb alguns canvis i pujades, i ha acabat amb bones sensacions.
La diferència entre sprint clàssic i sprint skating
L’sprint clàssic es tracta d’una modalitat poc habitual en el calendari del circuit mundial, i una especialitat en què la Gina del Rio no ha competit massa, ja que normalment els sprints són en skating. En sprint en clàssic, en Copa del Món, només ha competit a Ruka, on va ser 35a el passat novembre, i a Trondheim, on va acabar 40a a principis de desembre, sent les dues proves disputades aquesta temporada 2025-2026.
En sprint skating, en Copa del Món, la temporada 23-24 va ser 21a a Lahti, en la 24-25 va acabar 39a a Davos, 28a a Toblach, 4a a Tallinn -el seu millor resultat, i millor resultat de la història d’Andorra- i 14a a Lahti, i en la present temporada, 13a a Davos, 31a a Toblach i 44a a Oberhof, aquesta darrera el passat 17 de gener.
Gina del Rio, esquiadora de fons: “Espero que vagi bé, que estigui recuperada de l’skiathlon. Estic amb ganes d’intentar fer-ho bé, el millor possible. L’skiathlon va ser una mica accidentat i no va ser per a res el resultat que buscava, però bé, a l’sprint intentaré fer tot el que pugui, tot i que és una pista dura en la qual tècnicament has d’estar molt atent. És un sprint més dur de l’habitual, a la Copa del Món normalment són tres minuts més o menys, però en Copa d’Europa ja feia sprints així de llargs, així que no és un factor que m’importi gaire”.
“Sí que és veritat que el tipus de neu i el tipus de pujades són pujades molt tècniques, amb una neu molt tova que has d’esquiar molt eficient tècnicament, i això sí és una cosa que em podria perjudicar una mica més, però he estat fent l’entrenament i les sensacions són positives.