JJOO: Gina del Rio, 44a als 20km skiathlon que obrien els Jocs

L’esquí de fons ha estat la primera disciplina amb representació andorrana en entrar en competició als Jocs Olímpics de Milano-Cortina. La fondista, Gina del Rio, ha competit als 20km skiathlon (10km en clàssic i 10km en skating o lliure) per a finalitzar 44a en el que ha estat el seu debut a una cita olímpica.
A la sortida en massa, en clàssic, l’andorrana sortia amb el dorsal 27 i en la primera volta trencava un bastó que la feia perdre temps. A més, en el moment del trencament del bastó li han clavat un bastó a la cama, i ha estat una estona per a tornar a agafar el ritme, a més que ha estat cremant moltes energies per intentar recuperar les posicions perdudes.
Al km 3,3 passava amb 12 segons perduts en la 36a posició, mentre que després, al 6,6 se situava en la 43a posició a quasi dos minuts, amb +1.43,3 respecte a les cap de cursa. En el canvi d’esquís, per a passar a skating (km 10), l’andorrana passava en la 43a plaça amb +3.21,6, mentre que en el 13,3 perdia una posició (44a), amb +4.55,8. A menys de tres quilòmetres de meta (km 16,6), Del Rio es mantenia en la 44a que seria definitiva en la línia d’arribada amb el seu crono final de 1h01.36,0, a 7.50,8 de la guanyadora, que ha estat la sueca Frida Karlsson amb 53.45,2, i que ha estat acompanyada al podi per la seva compatriota Ebba Andersson (+51,0) i la noruega Heidi Weng (+1.26,7).
Sprint el dimarts dia 10
La pròxima cursa per a Gina del Rio serà el dimarts, 10 de febrer, a la cursa sprint, amb les classificatòries a les 9:15h i les finals a partir de les 11:45h.
Gina del Rio, esquiadora de fons: “Ha sigut una cursa bastant dura, perquè a la primera volta he trencat un bastó, me l’han clavat a la cama i he anat una bona estona sense bastó. He hagut de fer un esforç extra i he petat una mica a la part de clàssic. Sabia que era una pista exigent, una distància que tampoc s’adapta massa a les meves condicions, però ha sigut més dura del que esperàvem. Els esquís han funcionat bé, simplement és que avui pel fet del trencament del bastó he hagut de fer un desgast massa fort”.
Xabier del Val, responsable de l’equip nacional de fons i entrenador: “Ha sigut un dia dur per a començar els Jocs. La pista era dura i les condicions feien la pista més dura encara. Ha trencat un bastó al primer quilòmetre i l’ha tret una mica de cursa, li ha generat una mica d’estrès i ha hagut de generar molta energia per a tornar al grup i després ho ha pagat. A una cursa així, quan et treuen de la cursa ja és molt complicat mantenir-se concentrat. Hi ha un punt de decepció perquè pensem que la Gina val més que aquest resultat, però les curses d’aquest nivell són així, els Jocs Olímpics no són mai fàcils, era el seu debut i ha d’agafar l’experiència, passar pàgina i concentrar-se en la següent cursa”.