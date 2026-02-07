JJOO: Entrenament de descens a mitges per a la meitat de les esquiadores

Aquest dissabte era el tercer dia d’entrenament oficial de descens als Jocs Olímpics, però no s’ha pogut completar amb normalitat. Si el primer dia es va cancel·lar i el segon dia es va fer amb unes condicions molt complicades de neu, avui l’organització ha decidit finalitzar l’entrenament complet quan havien baixat 21 de les 46 participants. Les que no havien pogut fer la sessió, entre les quals estaven Cande Moreno (dorsal 36) i Jordina Caminal (dorsal 35), han pogut tastar només una part de la pista, perquè s’ha fet una sortida més avall, la qual cosa les corredores han trobat injust.
Després d’una sessió que començava a les 11:30h i que anava patint algunes interrupcions per la visibilitat, difícil a una part concreta de la baixada, finalment, ha estat quan ha baixat el dorsal 21 quan l’aturada s’ha anat allargant més d’una hora amb la resta de participants a la part de dalt esperant una decisió.
Al final, l’organització ha abaixat la sortida de tal manera que, fins al dorsal 46 i últim, han pogut esquiar però, òbviament, en un escenari molt inferior i retallat respecte a la resta d’esquiadores que sí han completat la totalitat del recorregut.
Diumenge es disputa, per tant, el descens femení amb Cande Moreno i Jordina Caminal a la porta de sortida, però amb la sensació que la decisió perjudica a la meitat de les esquiadores que faran front al descens olímpic. La cursa començarà a les 11:30h.
En aquest sentit, Cande Moreno ha apuntat que “trobo injust que la meitat de les corredores hagin pogut fer una mànega sencera i les altres no, perquè de cara a la carrera penso que no estem en igualtat de condicions. Hem fet carreres en pitjors condicions i al final avui era un entrenament, i per a mi avui era un dia molt important”.
Per la seva banda, Jordina Caminal ha destacat “és una mica injust no poder fer tota la baixada a l’entrenament d’avui perquè teníem coses a treballar i millorar, a més, ens col·loca en una posició injusta respecte a les altres. En tot cas, fer el que hem fet és més que res, així que hem de passar pàgina i fer front a la cursa de demà”.
