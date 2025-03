Juan Juncosa

Hi ha frases conegudes per tots. Algunes de Jhon Lennon. Un petit resum de qui era, per si algun jove lector no sap de qui es tracta. Ell era un dels 4 components dels Beatles, aquest tan conegut grup de rock dels seixanta. De totes maneres, segur que a Internet podreu saber més d’ell si us interessa. M’agradaria, com deia a l’inici de l’article, parlar d’algunes frases que se li atribueixen. La primera triada per mi: “Quan vaig anar a l’escola em van preguntar que volia ser de gran. Jo vaig respondre: feliç! Em van dir que no entenia la pregunta i jo els vaig respondre que ells no entenien la vida”. Us heu parat a reflexionar sobre aquesta frase. El que de veritat volia ser de gran era una cosa tan simple com ser feliç. És igual el que m’estigui succeint, si tinc un ofici, treball o estic en l’atur. Crec que és una resposta molt profunda per a reflexionar, i us asseguro que val la pena fer-ho.

Una altra frase, també molt coneguda, és: “La vida és el que passa mentre estàs ocupat fent altres plans”. No hi ha cap dubte que és una altra gran frase per a reflexionar. A quants ens ha succeït fer plans i que la vida ens atropella i ens porta a un altre costat totalment diferent de l’esperat. No dic ni millor ni pitjor, només diferent. A vegades, el fet de tenir un objectiu fa que no vegem altres tipus d’oportunitats. Reflexionar sobre les frases i, sí tot està bé, en la vostra vida.





