Jèssica Núñez i Matías Vargas, campions d’Andorra de supergegant

Durant el dia d’avui s’han disputat quatre curses de supergegant a la pista Àliga de Grandvalira. Dos Nacionals, el femení i el masculí, així com altres dues curses FIS. Jèssica Núñez i Matías Vargas són els nous campions d’Andorra de supergegant.

Al Nacional femení de supergegant, Jèssica Núñez s’ha imposat amb 56.48, per davant de Jordina Caminal, que ha estat segona amb 57.81, a 1.33, i Íria Medina, que ha acabat tercera amb 57.95, a 1.47.

També han competit Carla Mijares, que ha estat 4a, a 2.22 de Núñez, i la també andorrana Laia Robert, que ha estat 8a a 4.95.

Al Nacional masculí de supergegant, Matías Vargas s’ha endut la victòria amb un crono de 52.83, amb 1.38 de marge sobre el segon, Àlex Rius, que ha marcat 54.21. Tercer ha estat Xavi Cornella, amb 54.75, a 1.92.

La participació andorrana s’ha completat amb Pere Cornellà, 5è a 2.34; Iu Escabrós, 6è a 2.57; Robert Ferrari, 8è a 2.73; Bartumeu Gabriel, 11è a 3.13; Ty Acosta, 15è a 3.65; Cerni Gil, 19è a 4.52; Jaume Núñez, 23è a 4.78; Joel Fonseca, 26è a 5.88; i Arturo León, 39è a 15.69. No han pogut completar la cursa Marc Fernández i Pol Robert.

A la cursa FIS femenina de supergegant, la victòria ha estat per a Jordina Caminal, que s’ha imposat amb 57.13. Segona ha finalitzat Íria Medina, a 0.27, mentre que el podi l’ha completat l’espanyola Inés Sanmartín, a 2.85. Carla Mijares, per la seva part, ha finalitzat quarta, a 2.93, mentre que la també andorrana Laia Robert ha estat 6a a 3.37. No ha completat la cursa Jèssica Núñez.

A la cursa FIS masculina de supergegant, el triomf ha estat per a Matías Vargas, amb 54.67. Segon ha estat Xavi Cornella, a 0.57, mentre que ha completat el podi l’espanyol Jordi Costa, a 0.96. Quatt ha finalitzat Bartumeu Gabriel, a 1.02, mentre que Pere Cornella ha estat 6è a 1.31; Àlex Rius, 8è a 1.66; Robert Ferrari, 9è a 1.69; Iu Escabrós, 10è a 2.06; Ty Acosta, 19è a 3.08; Pol Robert, 20è a 3.22; Cerni Gil, 21è a 3.57; Jaume Núñez, 23è a 3.65; Joel Fonseca, 27è a 4.14; i Arturo León, 39è a 13.33. No ha acabat Marc Fernández.