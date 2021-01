Jèssica Núñez, 26a al gegant FIS de Vaujany

Avui s’ha disputat l’últim gegant FIS de Vaujany (França), amb l’equip femení EEBE. Jèssica Núñez ha estat 26a.

Núñez ha completat la cursa amb el 26è temps, que confirmava la primera mànega en què ja se situava en aquesta posició. L’andorrana ha acabat amb 1.45.03, a 5.08 de la guanyadora, la francesa Axelle Chevrier, que s’ha imposat amb 1.39.95.

Així mateix, Jordina Caminal no ha pogut completar la primera mànega, mentre que Íria Medina no ha pres la sortida avui.

Últim eslàlom a Passo San Pellegrino abans de tornar a Andorra

Avui l’equip masculí EEBE que es trobava a Passo San Pellegrino ha competit a l’última cursa, abans de tornar a Andorra.

A l’eslàlom FIS, Marc Fernández, Pere Cornella i Aritz Àlvarez no han pogut completar una primera mànega en què no han pogut acabar la meitat dels participants, a una pista que no estava en millor estat que la del dia anterior.