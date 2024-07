Títol: Jerarquía (títol original Hailaki

Durada: 60 minuts

Gènere: Suspens, romàntic

Creació: Escrita per Chu Hye-mi i dirigida per Bae Hyeon-jin

Intèrprets: Roh Jeong-Eui, Chae Min Lee, Kim Jae-Won

Temporades: 1 Capítols: 7

Plataforma: Netflix

En un món on l’estructura social està rígidament organitzada per una jerarquia estricta coneguda com a Hairaki, cada individu és assignat a una casta des del seu naixement, determinant el seu destí i les oportunitats disponibles per a ells. Els Hairaki, una elit amb habilitats psíquiques avançades, governen sobre les altres castes, mantenint l’ordre i l’estabilitat mitjançant el control mental i la manipulació.

No obstant això, aquest sistema aparentment perfecte comença a trontollar quan Lira, una jove de la casta més baixa, descobreix que posseeix habilitats psíquiques que rivalitzen amb les dels Hairaki. Conscient del perill que representa per a l’status quo, Lira ha de decidir si amagar els seus poders o fer-los servir per a desafiar el sistema opressiu i alliberar la seva gent.





