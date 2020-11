Jeans per a qualsevol ocasió

Pot ser que cada temporada la moda canviï però els jeans són un imprescindible de qualsevol armari.

• El tall slim: continua essent tendència de moda, sobretot si en pantalons de colors, que són molt fàcils de combinar amb qualsevol cosa, i que a més podeu utilitzar per sortir, o per a tots els dies. La versatilitat i la comoditat del tall, que s’ajusta al cos com una segona pell però us permet el màxim moviment, són el que fan d’aquesta opció una de les millors per a aquest hivern.

• El tall boyfriend: ha estat desaparegut unes temporades, però torna novament. La seva comoditat el fa perfecte per a tots els dies, encara que el seu tall excessivament ample pot resultar estrany per a les que s’han acostumat als texans enganxats i tampoc és molt recomanable amb estils una mica formals, perquè no combina gens bé amb talons o samarretes i tops una mica més de vestir.

• Tornen les campanes: van fer furor fa uns anys i ara tornen a estar de moda. Les més atrevides segur que trauran partit d’aquest tall que resulta realment estilitzador.

• El recte de tota la vida: el texà recte és una altra de les grans apostes d’aquesta temporada. Combinat amb un jersei a diari és fantàstic, amb un top i una americana per anar de compres, i amb una brusa escotada i talons per a la nit.

