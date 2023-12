Jean Montero guia al BC Andorra a la victòria a Saragossa en un trepidant final (72-76)

Imatge del Saragossa – BC Andorra (acb Photo / E. Casas)

El BC Andorra arribava al pavelló Príncipe Felipe de Saragossa amb 8 derrotes seguides, davant l’equip aragonès, un dels millors conjunts a casa, amb 5 victòries i dues derrotes a l’ACB i 3 victòries i una derrota en competició europea.

L’empresa no era gens fàcil per a l’equip tricolor, sumat a un nefast principi de partit amb un parcial de 12-4 per als locals. Arran d’un temps mort, els andorrans han començat a espavilar i s’han fet forts en defensa, provocant múltiples pèrdues de pilota dels “manyos”, fent capgirar el resultat amb un parcial de 0-10 gràcies a transicions ràpides i cistelles de Nacho Llovet i Felipe dos Anjos dins la pintura. Així, s’arribava al final del primer quart amb 18-16 per als locals.

Al segon quart els de Natxo Lezkano seguien imprimint una defensa de llibre, per a emmarcar. El Saragossa només ha estat capaç de fer 7 punts, per a arribar al descans amb sis punts de diferència per als del Principat (25-31). La mala notícia per al BC Andorra en aquest segon quart ha estat la lesió de Stan Okoye en un dit de la mà en una esmaixada.

A la sortida de vestidors, una exhibició individual de Trae Bell-Haynes, fent 17 dels 30 punts del Casademont Saragossa al tercer quart, feia capgirar novament el marcador amb un 55-53. Tot quedava per decidir en l’últim quart.

De sortida en el darrer període, els andorrans colpejaven primer amb un parcial de 0-7, posant-se 55-60, però, ràpidament reaccionava el Saragossa amb bones transicions i bons tirs des de la mitja distància.

S’arribava a l’últim minut de partit amb 69-66 per als locals, però, una recuperació de Jean Montero amb posterior falta antiesportiva de Bell Haynes, feia que el jugador dominicà dels tricolors fes els dos tirs lliures i després anotés la possessió a favor fent capgirar el marcador per als de Lezkano.

Amb 69-72 i a 15 segons per al final i possessió per als locals, traient de banda després d’un temps mort, una recuperació de pilota de Marin Maric i fent ell mateix el contraatac, en avançar cap a cistella, era víctima d’una falta personal. Maric convertiria els 2 tirs lliures que encarrilaven definitivament la victòria andorrana.

El proper partit per als del Principat serà el dissabte, 6 de gener, a les 18 hores, contra UCAM Murcia, l’equip revelació de la Lliga ACB, 5è classificat amb 9 victòries i 6 derrotes.





Anotadors Casademont Saragossa: Trae Bell Haynes (26), Santi Yusta (11), Dejan Kravic (6), Mark Smith (5), Emir Sulejmanovic (3), L. langarita (0), Miguel González (6), Tomasz Gielo (2), Thad McFadden (5), A. Moreno (0), Matts Watt (8).

Anotadors BC Andorra: Rafa Luz (2), Nacho Llovet (8), Stan Okoye (2), Jerrick Harding (12), Marin Maric (6), Mihajlo Andric (4), Jean Montero (22), Juan Rubio (0), Tobias Borg (9), Felipe dos Anjos (11).