JBG2 CryoSpace i RDR Italy Leynicese Racing Team, campions de l’etapa reina de la MTB Classic-Pyrenees

El JBG2 CryoSpace i el RDR Italy Leynicese Racing Team guanyen la segona etapa de l’Andorra MTB Classic-Pyrenees a la Massana. Després de dos dies de cursa molt disputada, el recorregut de 60 quilòmetres ha donat a en Jakub Zamroźniak i a en Krzysztof Lukasik l’oportunitat de reduir la diferència de temps en la classificació general fins a 3 minuts i 24 segons. El Team BULLS s’assegura el mallot groc de líder de cara a l’última etapa de dissabte. A la cursa femenina, la Sandra Mairhofer i la Costanza Fasolis continuen el seu camí cap a la victòria general, ampliant el seu avantatge a 24 minuts i 7 segons.

L’Etapa Reina de l’edició inaugural de l’Andorra MTB Classic-Pyrenees ha començat a Canillo i ha acabat a la Massana. En els 60 quilòmetres, els ciclistes han ascendit 1.950 metres i han baixat uns 2.400 metres. La jornada també ha arribat a 2.322 metres sobre el nivell de la mar, en el punt més alt de la cursa a l’Estació d’Esquí Grandvalira. A més, incloïa uns espectaculars descensos, que han emocionat tant als corredors aficionats com als d’elit.

Després de dos dies en què el Team BULLS dominava la cursa, l’equip polonès format per Zamroźniak i Lukasik ha pogut arrabassar-los la victòria de la segona etapa. El JBG2 CryoSpace ha aprofitat la pujada de 10 quilòmetres de la Vall de Montaup per establir un avantatge d’1 minut i 30 segons sobre Martin Frey i Simon Schneller. No obstant això, els homes de groc no deixarien escapar als seus rivals. Un cop més, els corredors del Team BULLS han demostrat les seves habilitats en els descensos tècnics andorrans i han utilitzat la pista d’enduro de Beixalís per reduir l’avantatge de Zamroźniak i Lukasik a tan sols 48 segons.

“Després de la nostra mala sort al pròleg, les dues últimes etapes han anat molt millor”, somriu Lukasik. “Avui hem atacat en l’última pujada i hem arribat a la meta apretant al màxim”. “Ha estat molt dur”, afegeix Zamroźniak. “El meu company, Krzysztof [Lukasik] m’ha fet patir a les pujades. Però estic content que haguem pogut aconseguir la victòria de l’etapa i estem desitjant que sigui demà.”

Johnny Cattaneo i Martino Tronconi, del Wilier 7C Force 1 han arribat per darrere del Team BULLS a la línia de meta. Els italians s’han quedat a un segon dels líders de la cursa i, per tant, pugen en la classificació general després de perdre 7 minuts a la primera etapa. En la classificació general després de la segona etapa Frey i Schneller avancen a Zamroźniak i Lukasik, mentre que Cattaneo i Tronconi tornen a situar-se tercers. Després d’acabar sisens de l’etapa, donada la punxada que han patit, Hans Becking i Francesc Guerra Carretero, del BUFF Scott MTB Team, cauen a la quarta posició de la general, a 8 minuts. El Wilier 7c Force 2 es col·loca cinquè a la general.

Cursa femenina

A la cursa femenina, Mairhofer i Fasolis han ampliat la seva diferència en la classificació general amb la seva tercera victòria consecutiva. La parella s’allunya així, de les seves rivals al principi de l’Etapa Reina i segueixen reforçant el seu avantatge. “Avui ha estat un dia molt bonic a la muntanya”, assenyala Fasolis. “Algunes de les pujades han estat realment dures, però hem gaudit del recorregut. Sembla que estem millorant dia a dia, ens sentim fortes.”

Les rivals del RDR Italy Leynicese Racing Team han estat una vegada més la parella del MTB Pro Merchandising. Alice Pirard i Greete Steinburg també han gaudit de la cursa. “Ha estat un dia increïble”, somriu Pirard. “Les vistes son impressionants, i el recorregut està ple de senders fluids que ens deixaven sense alè. En resum, ha estat un dia fantàstic”.

Després del tercer dia de cursa, Mairhofer i Fasolis sumen 12 minuts i 34 segons més a la diferència de temps sobre Pirard i Steinburg. Ariane Lüthi i Sandra Jordà, de l’Orbea Factory Team Women, han estat terceres de l’etapa, i ara són a 1 hora i 23 minuts de les seves rivals del mallot taronja.

No obstant això, l’Andorra MTB Classic-Pyrenees no només va atreu corredors d’elit al Principat. L’actor portuguès i amant de la natura, Rui Porto Nunes, estava entre els 200 corredors amateurs que participen en la primera edició de la cursa. “El ciclisme de muntanya és fantàstic a Andorra”, subratlla. “Les baixades són increïbles i les pujades també, però són molt dures. El més destacat fins ara ha estat el descens Commençal de la primera etapa, ràpid i fluid. A qualsevol que estigui pensant a venir l’any que ve li recomanaria sens dubte l’Andorra MTB Classic-Pyrenees “.

L’etapa 3 estarà de nou plena de senders, el recorregut portarà als ciclistes de Naturlàndia cap a la Massana. Al ser l’última etapa de la cursa, podria ser decisiva, per la qual cosa s’anima els aficionats del ciclisme de muntanya a veure en directe l’última etapa. La cursa es pot ser a www.andorraclassicmtb.com o descarregant l’aplicació mòbil de les Epic Series, a Google Play o App Store, per veure els vídeos diaris dels millors moments de la cursa.