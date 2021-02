Jaume Martí estarà quatre anys més al capdavant del COA

Aquest dilluns hi havia eleccions al COA però amb una única candidatura no ha calgut esperar gens per saber el president per als propers quatre anys. Per poder garantir les mesures sanitàries, enguany les eleccions s’han celebrat als cinemes Illa Carlemany. Jaume Martí porta 19 anys al càrrec i seguirà quatre anys més, això sí, amb il·lusions i objectius renovats. A la comissió permanent tres canvis: surten François Garcia, Aitor Osorio i Ferran Riu i ocuparan el seu lloc, Anna Achón, Marc Rodríguez i Xavier Espot.

“Tot i sent continuista, perquè som un grup que ja ens entenem i estem acostumats a treballar junts, han volgut entrar dues federacions noves, que no havien estat mai al comitè olímpic. Una molt antiga, la de futbol, amb el Marc Rodríguez, i l’altra, la de golf, que aquesta sí que és més recent”, explicava Jaume Martí. Ha assegurat que tenen “moltes il·lusions, evidentment, perquè si no, no hi tornaríem”.

No caldrà esperar per afrontar grans objectius. Els Jocs Olímpics s’haurien de disputar aquest estiu i poc després arribaran els d’hivern, el febrer del 2022.

L’actual legislatura tindrà com a punt culminant la celebració dels Jocs dels Petits Estats d’Andorra ajornats fins al 2025.