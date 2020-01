Jaume Betriu ja és més a prop de completar el Dakar, en el seu debut al conegut raid, i a més a més pot fer-ho entre els vint millors de motos. De moment, el pilot de Coll de Nargó manté la 15a posició a la classificació general, malgrat que aquest dimecres no ha pogut igualar els bons resultats d’etapes anteriors i ha arribat a meta amb un 34è lloc.

El motorista de l’equip KTM-FN Speed ha completat l’etapa marató entre Haradh i Subaytah amb un temps de 2h46min58s, a 35 minuts del guanyador d’avui, que ha estat el castellonenc Joan Barreda (2.11:42). Per davant del pilot alturgellenc també ha arribat Laia Sanz (21a, 2.39:33), mentre que el també català Joan Pedrero ha estat 38è, a tot just dos minuts de Betriu.

Al rànquing de motos, representant alturgellenc segueix al ‘top-15’, amb un temps acumulat de 37.32:07, i té a l’abast el liderat de Rookies (debutants), que de moment és per al txec Martin Michek (14è). Ambdós estan separats per poc més d’un minut. A poca distància de Betriu també hi ha Pedrero (16è) i Sainz (17a). Tots ells segueixen a més de tres hores del líder, el nord-americà Ricky Bravec (Monster-Honda, 34.12:18). Barreda és tercer (a 27 minuts), per darrera del xilè Pablo Quintanilla (2n, a 25 minuts). En quart lloc hi ha el guanyador de l’any passat, l’australià Toby Price.

Jaume Betriu ha definit aquesta desena etapa com a “complicada”, amb una primera part “plena de dunes tallades on s’havia de vigilar moltíssim per no tenir cap ensurt”. Els pilots s’han trobat més endavant amb una tempesta de sorra i l’organització ha decidit anul·lar la segona part del recorregut, cosa que l’ha afavorit.



Rànquings de cotxes, quads i camions

Pel que fa a d’altres categories, a només dos dies del final, en cotxes segueix líder Carlos Sainz -amb el català Lucas Cruz de copilot- seguit de prop per Nasser Al-Attiyah (2n) i Stéphane Peterhansel, tots dos a 18 minuts. Fernando Alonso i Marc Coma són 14ens; i Nani Roma i Dani Oliveras, 33ens.

En quads, Chus Puras i Xavier Blanco són 8ens, seguits de Santi Navarro i Marc Solà (10ens) i de Gerard Farrés i Armand Monleón (11ens), mentre que els nord-catalans Eric Abel i Christian Manez són 21ens. En camions, l’andorrà Albert Llovera -amb els catalans Marc Torres i Ferran Marco- ocupa la 15a posició.



Penúltima etapa

Aquest dijous es correrà l’onzena i penúltima etapa, entre Shubaytah i Haradh. Un recorregut invers al de dimecres, amb 379 km i que començarà amb el pas per les dunes més espectaculars d’aquesta edició, a prop de la frontera amb els Emirats Àrabs. Es completarà així l’etapa marató, al llarg de la qual els pilots no hauran pogut rebre assistència. L’última jornada serà divendres amb la meta final a Qiddiya.