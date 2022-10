Jaume Bartumeu: davant les ambicions polítiques i l’actual “batibull” cal un govern d’unitat nacional

Jaume Bartumeu, el president de Progressistes-SDP, continua insistint en la necessitat d’un govern d’unitat nacional que faci front als grans reptes que té el país. Assegura que només les ambicions polítiques d’alguns frenen que s’arribi a assolir. Ha estat un dels principals temes tractats en el comitè executiu del partit que presideix.

Així ho expressava el president de progressistes-SDP: “Demanem un projecte transversal. El país necessita un govern d’unitat o unió nacional i aquí constatem un batibull d’ambicions que l’últim que sembla preocupar és la consolidació del país en el marc de la crisi econòmica, de la inflació i de la probable crisi institucional”.

Una de les principals problemàtiques és l’habitatge. Per això, reclama que s’usin uns terrenys públics a Santa Coloma perquè es facin pisos assequibles com es va dur a terme a Prada Casadet fa temps. “Allà hi ha uns terrenys públics propietat de l’estat on es pot fer un projecte semblant al de Prada Casadet“. I afegeix que és una demanada del partit que el Govern fa anys que ignora. “És absolutament incomprensible com el Govern fa 4 anys que no contesta la nostra proposta de les eleccions del 2019”.

Vol presentar aquesta iniciativa de govern d’unitat en les properes setmanes. A partir de llavors s’informarà de com pensa afrontar els comicis Progressistes-SDP.