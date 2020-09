Jardins verticals, una opció verda per a exteriors i interiors

No sempre hi ha espai suficient a casa per a tenir el jardí que volem, per això els jardins verticals són una excel·lent alternativa. Aquest tipus de jardí contempla des d’un simple conjunt de tests, sacs o malles especials que s’adhereixen a la paret fins a panells conformats per palets de fusta.

Se’ls pot mantenir manualment o per mitjà d’un sistema de reg automàtic, el qual facilita molt la feina. Si bé són més comuns en balcons i terrasses, els jardins verticals poden també col·locar-se en interiors, creant una atmosfera especial donant el toc únic que no dóna un element artificial.

A més del seu aspecte, humitegen l’aire, sent beneficiós sobretot en zones de climes secs. I si a més, la grandària del jardí és prou bona i tenim les plantes adequades, poden purificar l’aire i regular la temperatura ambiental.

Amb la suficient llum i un correcte manteniment, es pot posar tota mena de plantes: des d’ornamentals (amb o sense flor), fins a plantes aromàtiques i comestibles.

Es poden crear dissenys únics, passant de ser un objecte decoratiu a una obra d’art vivent.

Per casaycolor.com