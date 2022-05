Japó vol ser el primer país a permetre els cotxes voladors

Mentre que alguns països com els Estats Units i la Xina es ‘barallen’ per ser els primers en posar en circulació vehicles rodats completament autònoms, al Japó volen anar un pas més enllà… o, més concretament, més cap amunt, tenint en compte que el que volen introduir són els cotxes voladors.

La multinacional automobilística nipona Suzuki i SkyDrive, startup dedicada al disseny i fabricació de vehicles aeris de transport de persones i mercaderies, han anunciat un acord per a estudiar la manera de llançar al mercat un vehicle de transport personal aeri – aerocotxe –, i llançar al mercat un servei d’aerotaxis.

Aquest s’estrenaria aquest any a la ciutat japonesa d’Osaka amb motiu de l’Exposició Universal que aquesta urbs acollirà l’any 2025 per a, immediatament després, passar a ser proporcionat en altres ciutats del país del sol naixent.

Mentre que SkyDrive treballa des del 2018 en el disseny d’un aerocotxe viable i ja disposa de diversos prototips, Suzuki disposa d’una xarxa global de vendes, a través de la qual pot canalitzar l’oferta dels vehicles de SkyDrive tant en terres japoneses, com en la resta del món. Un dels focus de la col·laboració serà el mercat de l’Índia.

L’arribada de vehicles aeris als cels i vies de les nostres ciutats – ja que alguns d’aquests vehicles poden circular com un cotxe normal a banda de volar – proposa uns certs reptes, com el d’adaptar les reglamentacions d’ús de l’espai aeri en ciutats, així com els sistemes de seguretat; en aquest últim camp, cal ressaltar que una col·lisió entre dos aerocotxes pot provocar un major impacte que la de dos vehicles normals.

No obstant això, podem suposar que els sistemes de seguretat dels aerocotxes seran molt més sofisticats, i que a causa del seu cost, el seu número serà també menor.

Un altre dels objectius de la col·laboració entre Suzuki i SkyDrive és que els vehicles aeris que produeixin siguin neutres en carboni.

