Jan Torrella i Laia Montoya guanyen l’Olla de Núria en una jornada vibrant

Laia Montoya, guanyadora en categoria femenina de l’Olla de Núria (Ivan González)

Aquest diumenge s’ha celebrat la 17a edició de l’Olla de Núria amb la presència de gairebé mil participants entre l’Olla Clàssica, la Júnior i les curses Olletes per als més petits. Tots els corredors d’aquesta emblemàtica cursa de muntanya, organitzada per la Unió Excursionista de Vic, i que forma part del circuit de les Golden Trail National Series Espanya & Portugal, han gaudit d’una jornada d’esport i muntanya en un entorn natural majestuós com és la Vall de Núria.

Jan Torrella i Laia Montoya han estat els guanyadors de l’Olla Clàssica en una cursa molt competida, amb fred i vent a les cotes més altes. Torrella ha creuat la línia de meta, situada a l’esplanada del Santuari de Núria, amb un temps final de 2 hores, 26 minuts i 35 segons. Montoya, que treballa al funicular de Montserrat, ha finalitzat en primera posició després de completar el recorregut amb un registre de 3 hores, 12 minuts i 12 segons. Els corredors Iu Net i Lluís Puigvert han arribat en segona i tercera posició respectivament, completant el podi en categoria masculina, després d’una bonica lluita esportiva amb Torrella.

Núria Llansó ha estat la segona classificada femenina, a 7 minuts de diferència respecte la guanyadora Laia Montoya, mentre que la Martina Gonfaus ha pujat al tercer calaix del podi.

Es poden trobar aquí totes les classificacions generals de l’Olla Clàssica, Júnior i de les Olletes.





Les valoracions dels guanyadors

El flamant vencedor en categoria masculina, el jove corredor de Bagà, Jan Torrella (Salomon Spain), s’ha mostrat exultant amb la seva victòria afirmant que “al principi anàvem bastant forts, però aguantant un ritme que anava bé, però al Puigmal l’Iu Net anava molt fort i s’ha distanciat una mica i a la baixada he pogut retallar una mica per a escapar-me i llavors intentant donar tot el que tenia, perquè l’Iu i en Lluís Puigvert pujaven molt fort i després he pogut obrir una mica de forat. Hi ha moltes hores de sacrifici, estic molt content i és com una victòria per a tots tres”, ha afegit.

La guanyadora en categoria femenina, Laia Montoya (La Sportiva Spain), que també s’ha estrenat com a campiona de l’Olla de Núria, ha destacat que “he tingut millors sensacions del que em pensava, últimament m’estic trobant millor a meitat de cursa, però ha estat una mica caòtic des que m’he assabentat que no portava el dorsal, tot i que he fet una bona gestió de cursa, potser pel que fa a l’alimentació no ho he fet del tot bé i ara estic força cansada, però a la següent ho farem millor”, ha remarcat.

El codirector de l’Olla de Núria, Jordi Godayol, ha fet una valoració molt positiva d’aquesta 17a edició, apuntant que “després del canvi de recorregut que hem hagut de fer, per les restriccions de pas entre el Pic de Finestrelles i el Pic d’Eina, podem dir que el resultat final és molt satisfactori. El fet que els corredors hagin passat pel Santuari de Núria a mitja cursa ha donat un punt de més ambient. Hem tingut fred i vent, però estem a més de 2.000 metres i forma part de l’alta muntanya. Ens sentim molt feliços de tirar endavant una nova edició de l’Olla i de comptar amb un escenari tan majestuós com és la Vall de Núria”, ha conclòs.





Estrena del nou recorregut

La principal novetat que s’han trobat enguany tots els participants a l’Olla de Núria és el canvi de recorregut respecte del tradicional, perquè l’organització es va veure obligada a modificar-lo després que la Reserva Natural d’Eina comuniqués que no es podia passar pel tram entre el Pic de Finestrelles i el Pic d’Eina. Amb aquest canvi el recorregut final de la Clàssica ha augmentat en 3 quilòmetres i 200 metres de desnivell positiu, amb una distància total de 24 quilòmetres amb 2.130 metres de desnivell positiu.





Segell de sostenibilitat

L’Olla de Núria ha estat seleccionada per la FEEC (Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya), juntament amb 17 curses més, per a ser homologades com a cursa sostenible per aquest organisme federatiu i pel Departament d’Acció Climàtica.

A més a més, juntament amb Vall de Núria i Ferrocarrils de la Generalitat, s’està treballant amb Trueworld per a conèixer l’impacte real d’organització, infraestructures i participants/acompanyants que es genera a l’espai. Aquest estudi s’ha fet a tots els proveïdors, voluntaris i participants per a saber quina petjada de carboni s’està generant en l’esdeveniment i així saber cap on s’ha de treballar de cara a futures edicions.





Retransmissió en directe per TV3 i 3Cat

Tal com s’ha fet en els darrers cinc anys, la cursa s’ha pogut seguir en directe per TV3 i la plataforma digital 3Cat. Televisió de Catalunya ha pogut oferir les millors imatges possibles, gràcies a un ampli desplegament de mitjans, amb nou càmeres, un dron i un helicòpter. L’Olla sempre ha estat la cursa amb millors resultats d’audiència, aconseguint fidelitzar un públic amant de l’espectacle de les curses de muntanya.