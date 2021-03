Ja són set el nombre de grups escolars confinats a l’Alt Urgell

L’Alt Urgell té a data d’avui 7 grups escolars confinats, quatre més que ahir dilluns, segons la darrera actualització de dades del Departament de Salut i la Fundació Sant Hospital. Aquesta dada coincideix amb el fet que, segons l’actualització setmanal de l’Ajuntament de la Seu, a l’Àrea Bàsica de Salut urgellenca hi ha ara una trentena de casos actius, més del doble que ara fa una setmana.

L’augment de casos dels darrers dies a la comarca també el confirma el seguiment de Dades Obertes de nous casos setmanals, que publica per a la Generalitat l’analista Gerard Giménez i Adsuar. Segons l’actualització d’aquest dilluns mateix, es confirma que l’Alt Urgell torna a estar a la franja groga. Així, mentre que ara fa tot just dues setmanes s’havia arribat a un dels nivells més baixos de Catalunya (menys de 25 casos setmanals per cada 100.000 habitants, a la franja verda), la setmana passada ja es va pujar fins a un nivell de 75/100.000 i ara s’ha arribat a 140/100.000. Això, a efectes pràctics, significa que es detecta més d’un positiu nou per cada mil persones.

Aquest empitjorament de les dades també el corroboren el risc de rebrot, que a la Seu ja és a 798 punts, i la velocitat de reproducció del virus, que tot i que ha baixat lleugerament segueix molt per damunt del límit recomanat: a 2,57. A nivell de l’Alt Urgell, aquests dos indicadors estan més baixos, però també es mantenen elevats: a 391 i a 1,56 respectivament.

Toc d’atenció per l’augment de contagis entre el jovent

Per contra, el percentatge de positius als nous tests es manté baix (4,17%) i el Sant Hospital segueix sense cap ingressat per COVID-19. Tot i això, des del centre mèdic detallen que això es deu en part a què bona part dels nous contagiats són joves (la mitjana d’edat dels darrers contagiats és de només vint-i-nou anys). Per això, aquests dies han cridat l’atenció d’aquest col·lectiu i l’han instat a reforçar novament les mesures individuals de prevenció i a evitar actituds com ara no fer servir la mascareta a la via pública o no mantenir la distància amb altres persones.

A la regió sanitària de l’Alt Pirineu i Aran, la situació es manté estable, amb la Rho7 a 0,78 (força per sota el límit recomanat), el risc de rebrot a 293 punts i el percentatge de nous positius al 5,45%. Als quatre hospitals pirinencs hi ha ara un total de 18 ingressats per coronavirus.