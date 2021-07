Ja saps com protegir el teu mòbil durant l’estiu?

Ja som en l’època preferida de l’any per a la majoria de les persones, però també un dels moments en què l’ús dels nostres dispositius rendeix al màxim nivell. El mòbil, el nostre company fidel de viatges, estarà exposat a diferents factors que poden deteriorar-lo o fins i tot danyar-lo. Des de SMAAART – empresa dedicada al recondicionament de mòbils i enfocada a reduir l’impacte ambiental que genera la indústria telefònica – ens aconsellen seguir alguns consells per cuidar els nostres telèfons durant l’estiu i evitar futurs danys.

Si les vacances són el moment perfecte per relaxar-se i descansar, també és l’època de tots els perills per al mòbil. Des de submergir-se en la piscina o en la mar, caure sobre les roques o passar un llarg període sota el sol, els nostres telèfons poden patir diferents accidents. A més, encara que és temps de desconnexió, intensifiquem l’ús del telèfon durant aquesta època. De fet aquest 2021, el 94% dels internautes espanyols accedeixen a la xarxa des del mòbil, segons l’informe digital d’Espanya, publicat aquest febrer per l’agència We Are Social i la plataforma Hootsuite.

Això evidència que els espanyols consideren al seu telèfon mòbil un element essencial per endur-se’l de vacances, ja sigui per fer fotos, gravar vídeos, utilitzar el GPS, o fer pagaments mòbils. Els experts de SMAAART ens ofereixen alguns consells pràctics i segurs que no només protegiran els aparells electrònics, sinó que li donaran una major durabilitat a aquesta mena de dispositius.

Amb els següents consells evitaràs els danys a curt termini en el teu telèfon

Durant l’estiu, el sobreescalfament és una cosa molt comuna en els telèfons a causa de les altes temperatures. Per aquesta raó, mentre el mòbil s’està carregant no es recomana posar-lo prop de qualsevol mena de font de calor, ni utilitzar-lo a causa de la transferència d’energia tèrmica del carregador al telèfon. Igualment, el sobreescalfament també pot deteriorar l’estructura interna de la bateria, per això no s’aconsella deixar els telèfons en llocs o superfícies calentes com per exemple darrere d’una finestra, damunt de l’hamaca o dins el cotxe.

D’altra banda, els dispositius mòbils generen energia i calor quan són utilitzats. En cas que les temperatures siguin molt altes, se suggereix no utilitzar aplicacions que necessitin molta energia com els jocs i tancar sempre les aplicacions que no s’utilitzen. Normalment aquestes s’executen en segon pla i no ens n’adonem. Per estalviar la bateria, SMAAART recomana posar en mode avió el telèfon i tancar les funcions que exigeixen molta energia com: wifi, Bluetooth o les dades mòbils.

Baixar la lluentor de la pantalla i mantenir-la bloquejada també ajudaran al manteniment de la bateria que es consumirà en menys temps i a més, reduirà la calor natural del funcionament del telèfon. Finalment, per a protegir el telèfon de l’aigua o de la sorra, utilitzar fundes impermeables o bosses de congelació, són la millor opció. Amb aquestes mesures, evitaràs els danys irreparables que la calor, la sorra o l’aigua poden causar-li al teu telèfon intel·ligent.

Per Tecnonews