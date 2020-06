Ja no queda cap afectat actiu ingressat per covid-19 a l’hospital

Des d’avui ja no hi ha cap afectat actiu ingressat a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell. En les darreres hores ha estat donada d’alta la darrera persona que quedava ingressada, una dona que provenia de la residència Salita.

A més hi ha hagut una altra alta d’afectats, pels que els infectats actius detectats són ara mateix només 4 en tot Andorra.

El total d’afectats es manté en 855, mentre que els curats ja pugen a 799 amb aquestes dues altes.

Les defuncions no han pujat de les 52 i el personal sanitari afectat continua en 2.

Malgrat aquesta informació que ha estat difosa oficialment, diferents persones s’han adreçat a la nostra redacció per indicar-nos que familiars seus segueixen ingressats a l’hospital. Si bé semblaria que ja no són actius i no estat infectats pel coronavirus, si que ho estan a conseqüència de la malaltia i les seqüeles que els ha deixat.