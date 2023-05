Ja hi ha nou director general de la CASS

El nou director general de la CASS, Josep Escoriza (LinkedIn)

El consell d’administració de la Caixa Andorra de Seguretat Social ha aprovat per unanimitat el nomenament de Josep Escoriza com a nou director general de la CASS. Ho ha fet en la seva darrera sessió celebrada aquest dimarts, dia 30 de maig.

Escoriza és enginyer de camins, canals i ports per la Universitat Politècnica de Catalunya, certificat EFFAS com analista financer europeu per l’Institut Espanyol d’Analistes Financers i PDD (Programa de Desenvolupament Directiu) per l’escola de negocis IESE. Ha desenvolupat gran part de la seva carrera professional en una entitat bancària del país i en els darrers anys en una empresa tecnològica internacional.

Des del consell es valora la trajectòria de Josep Escoriza considerant que aportarà la seva experiència en els reptes de la CASS com són continuar sent un referent de l’e-administració i l’adaptació a la Unió Europea. Escoriza s’incorporarà a partir de l’1 de juny i assumirà la direcció a partir de l’1 de juliol.