Ja es poden fer els tràmits per a beneficiar-se de la segona tanda de mesures excepcionals

A partir d’avui i per la pàgina web de la CASS, es poden sol·licitar les noves mesures previstes per la llei 5/2020.

Així, les persones que realitzen una activitat per compte propi es poden acollir a les mesures següents:

– Sol·licitud per la reducció de la cotització de compte propi equivalent al salari mínim (article 31 de la Llei 5/2020)

– Sol·licitud per la suspensió temporal de la cotització de compte propi (article 32 de la Llei 5/2020)

Els compte propi que ja havien sol·licitat aquestes dues mesures amb la Llei anterior 3/2020(articles 9 i 10) no han de fer una nova petició.

– Sol·licitud de prestacions per les persones que realitzen una activitat per compte propi que hagi estat suspesa o que estigui sotmesa a un règim de guàrdia o permanència per decret del Govern (article 18 de la Llei 5/2020)

Les empreses poden tramitar la mesura següent:

– Sol·licitud pel finançament per part de Govern de la part empresarial de la cotització de les persones assalariades (article 34 de la Llei 5/2020) precisant la persona assalariada a la que s’aplica aquesta mesura.

Les empreses que ja van realitzar aquesta sol·licitud amb la llei anterior (article 12 de la Llei 3/2020) poden seguir gaudint de la mesura per les cotitzacions del mes d’abril, però hauran de tornar a sol·licitar-ho per la cotització del mes de maig i les posteriors.

Aquest tràmit estarà actiu durant la primera quinzena del mes de maig.

Es recorda a les empreses que la sol·licitud per acollir-se a prestació per persones assalariades de suspensió temporal del contractes de treball i/o de reducció de jornada laboral (article 17 de la Llei 5/2020) es realitza al departament de treball.