Ja es poden consultar els resultats dels tests d’anticossos al web coronavirus.govern.ad

El Govern ha informat que a partir del dimecres 10 de juny els ciutadans poden consultar els seus resultats dels dos tests d’anticossos, que s’han dut a terme a la població en el marc de la gestió de la crisi sanitària de la COVID-19, a la pàgina web coronavirus.govern.ad.

El procediment, una vegada dins del portal coronavirus.govern.ad, s’inicia fent clic a la pestanya ‘Sol·licita’. Seguidament l’usuari ha d’introduir el seu número de cens i el número de telèfon mòbil o correu electrònic amb el qual es van registrar per fer les proves. En cas d’introduir un número de telèfon, aquest haurà de ser un mòbil andorrà, però si el registre no es va efectuar amb un número del Principat s’ha d’escollir l’opció de correu electrònic.

Així doncs, un cop introduït el número de telèfon andorrà i el número de cens, l’usuari rebrà un missatge amb l’enllaç en el qual podrà recuperar els valors dels seus resultats individuals i una breu explicació. En cas d’introduir un correu electrònic, l’enllaç es rebrà a l’adreça de correu electrònic. Els usuaris tenen accés, a través d’aquest enllaç, al resultat desglossat dels seus dos tests i una breu explicació del que significa.

En el supòsit que el telèfon mòbil o el correu electrònic no coincideixin amb el qual es va registrar o hi hagi hagut algun error en el número de cens del registre o en l’efectuar-se el test, l’usuari no podrà recuperar el seu resultat a través d’aquest sistema. Consegüentment, l’interessat haurà de contactar a l’adreça de correu de resultats@coronavirus.govern.ad.