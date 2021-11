‘Ja és hora de tornar a encendre les estrelles’, lema de la candidatura dels Campionats del Món d’esquí

La candidatura dels Campionats del Món d’esquí alpí Andorra 2027 segueix fent passos ferms en la seva promoció i consolidació, amb la vista posada al proper mes de maig, data en què la Federació Internacional d’Esquí (FIS) anunciarà quina serà la seu de l’esdeveniment. Aquest dimecres, en un escenari emblemàtic com la Farga Rossell a la Massana, la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, el director general del projecte, David Hidalgo, i la directora de màrqueting, Elisabeth Pérez han presentat la campanya de comunicació que es donarà a conèixer, a Andorra però també als països de l’entorn, els grans eixos de la candidatura. Així, sota el lema de ‘Ja és hora de tornar a encendre les estrelles’, la campanya vol estendre el missatge que el país té davant l’oportunitat d’afrontar un projecte conjunt que il·lusiona. A la vegada, i encara ara, en període complicat per la pandèmia, també vol comunicar que és l’hora que les estrelles esportives tornin a brillar.

El ‘claim’ de la campanya neix d’una frase del poeta i artista Guillaume Apollinaire. Està enfocada per plasmar un missatge d’unió i esperança, per mobilitzar la població, per tornar a situar Andorra com a seu referent de l’esquí alpí i, de retruc, del turisme de neu. A més, amb l’objectiu de donar un impuls a les empreses nacionals -després d’un any i mig complicat-, la campanya s’ha desenvolupat, des del principi fins al final, conjuntament amb empreses del país. També els seus protagonistes són andorrans i mostren el passat, present i futur de l’esquí nacional i de l’esquí adaptat.

A través de la campanya es reforcen els principals valors de la candidatura; la promoció de l’esquí alpí, de la salut, de la sostenibilitat, de l’accessibilitat i de l’excel·lència.

Per exemple, en clau de sostenibilitat, el projecte Andorra 2027 contempla l’ús extensiu de les energies renovables, la promoció del transport públic, la reducció del malbaratament alimentari i la construcció d’infraestructures temporals per reduir l’impacte visual.

La campanya s’ha posat en marxa a través dels mitjans de comunicació i les xarxes socials aquest mateix dimecres, tant al país com als mercats de proximitat (Espanya, França i Portugal). També es donarà a conèixer digitalment a mercats europeus potents com Irlanda, el Regne Unit, Suïssa, Alemanya, Dinamarca, Noruega, Suècia i Finlàndia.

Uns campionats sense cost públic per al país

Les xifres que mouen els Campionats del Món ja parlen per si soles. Ens trobem davant d’un esdeveniment de 16 dies de durada, amb la participació de més de 750 esquiadors provinents d’una setantena de països, que involucra a més d’un miler de professionals de la comunicació i que es retransmet en directe a tot el món a través de més d’un centenar de canals de televisió. Per establir una comparativa, les Finals de la Copa del Món, la darrera fita internacional que va organitzar Grandvalira (i que repetirà el 2023), té una durada d’una setmana, mobilitza a 230 esquiadors de 19 països i es retransmet en directe per 38 canals de televisió.

A més, tal com ha recordat el director general de la candidatura Andorra 2027, David Hidalgo, “el pressupost per organitzar els Campionats del Món prové dels drets de màrqueting i de televisió de la FIS”. En d’altres paraules, i si finalment Andorra esdevé la seu escollida, no suposarà cap cost públic per al país.

L’organització d’uns Campionats del Món, esdeveniment d’esquí alpí de més prestigi i rellevància esdevindria per a Andorra la culminació de més de quinze anys de trajectòria en la celebració de grans competicions d’esquí. Tal com ha recordat Hidalgo, el camí es va iniciar el 2006 amb la presentació de la primera candidatura per celebrar una prova de la Copa del Món a Andorra. Entremig, han tingut lloc proves de la Copa d’Europa, proves de la Copa del Món, Finals de la Copa d’Europa i les Finals de la Copa del Món.