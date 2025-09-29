Ja es coneixen els campions d’Andorra de descens en les categories de base

Un total de 79 “bikers” van prendre part, aquest cap de setmana, en el Campionat d’Andorra de descens, en la cursa anomenada Furious Kid Cup 2025, puntuable també per la Copa Catalana de Descens. Organitzat pel club massanenc Furious Biciclub i la Federació Andorrana de Ciclisme (FAC), la competició es va dur a terme en el Bike Park de Pal Arinsal on van participar “riders” de les categories prebenjamí, benjamí, aleví, principiant i infantil.
La prova va coronar a Noah Hernández, en categoria benjamí masculina; Emma Bernal, en categoria principat femenina; Guillaume Risser, en categoria principiant masculí; Aron Chapela, en categoria aleví masculí; Anouck Brizin, en categoria aleví femenina i Martí Picaude, en categoria infantil masculí, com a campions d’Andorra.
La presidenta de la Federació Andorrana de Ciclisme, Karol Poussier valorava la prova dient que “ha estat tot un èxit i cal felicitar el treball portat a terme pel Furious Biciclub que ha aconseguit que aquesta prova hagi tingut el nombre de participants que ha tingut”. Poussier afegia “el treball amb la base garanteix el futur del descens al país i, per això, cal posar en valor el treball fet pel club”.
Bona tarda
Os heu deixat una corredora la infantil fémina
Zoe Orna