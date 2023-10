Ja es coneix el programa del VIII Cicle de música Cambra Romànica

Cartell del VIII Cicle Cambra Romànica (Amics del Cambra Romànica)

L’associació Amics del Cambra Romànica ha presentat aquest matí el VIII Cicle Cambra Romànica, que reunirà set concerts de música de cambra durant la tardor del 2023. Es repeteix la col·laboració amb l’Ambaixada de França a Andorra, l’Associació Concertante de Sitges i amb la Fundació ONCA, que serà protagonista del concert inaugural.

El cicle de 2023 englobarà un total de set concerts que es podran seguir a les esglésies de Canillo, el Tarter, Soldeu, Ransol i el Santuari de Meritxell. Les propostes inclouen els guanyadors 2022 i 2023 del Concurs Internacional Cambra Romànica, Marimbazzi Duo i Synthèse Quartet respectivament, així com el Quartet MONA (francès), el Quintet Vents d’Andorra, l’ONCA i Trio Nacedo (fruit de la col·laboració amb l’Associació Concertante). Destaca la celebració d’un concert a les 12h del migdia amb els joves guanyadors del concurs 2023 en la categoria base (entre 14 i 18 anys), als que se’ls dona l’oportunitat d’un concert en un cicle consolidat com a mèrit de la seva actuació al maig passat.

Clara Pladevall, presidenta de l’Associació, ha obert l’acte agraint la col·laboració amb totes les entitats presents pel que representa un cicle plenament consolidat i esperat pels més de 80 socis que actualment conformen l’agrupació.

Les paraules del cònsol major de Canillo, Francesc Camp, han anat destinades a parlar del VIII cicle Cambra Romànica “que de moment ha durat el mateix que dos mandats comunals, però que espera que continuï molts mandats més”. Ha recalcat que la col·laboració entre l’associació i el Comú també es veuen reflectides en l’ús del piano que l’associació cedeix al Comú pels actes que requereixi i que la professionalització del cicle els sembla un apunt cultural diferencial que té la parròquia.

La primera consellera de l’Ambaixada de França, Amélie Mas, ha destacat que estan molt contents de la col·laboració amb l’associació Cambra Romànica dins la Saisson culturelle i ha exposat la multiculturalitat del grup procedent de París amb el que col·laboren.

Per la seva banda, la cap de producció de l’ONCA, Teresa Areny, ha destacat “la rellevància que sigui Gerard Claret el concertino director convidat en aquest concert, pel fet de celebrar els 30 anys de l’ONCA i per la vinculació que ha tingut sempre en el cicle Cambra Romànica, al qual ja ha tocat vàries vegades”.

Pladevall ha explicat que, l’edició d’enguany, l’associació amplia les col·laboracions amb la voluntat de seguir creixent ordenadament, i que seguiran empenyent per a portar la cultura musical arreu de la societat civil. En aquest sentit s’incorpora la possibilitat per a les escoles de seguir en directe l’assaig d’alguns dels grups i d’aquesta manera apropar la música als alumnes andorrans.

Finalment, Pladevall, ha tancat la roda de premsa ressaltant que la quantitat de cultura que s’està fent al país és prou rellevant com per a què se li doni més importància, i ha demanat que “en aquesta època convulsa que estem, cal més que mai recolzar la cultura ja que donar suport a les activitats culturals és una de les coses que ens permetran tenir un futur millor per a tots nosaltres”.





El programa de la VIII edició

21 d’octubre

18h

30 anys de l’ONCA – ONCA i Gerard Claret (concertino director). De pagament

28 d’octubre

17h

Marimbazzi Duo – obres per a duo de marimbes i percussió. Guanyadors del concurs 2022

4 de novembre

17h

Quartet MONA – amb la col·laboració de l’Ambaixada de França a Andorra. De pagament

11 de novembre

17h

Trio Nacedo – Bal Masqué (Schubert-Mozart) amb la col·laboració de l’Associació Concertante

18 de novembre

12h

Concert de joves guanyadors – Duo Belloch i Quartet 4 estacions, guanyadors categoria Base. concurs 2023

15h

Quintet Vents d’Andorra – del clàssic al modern

25 de novembre

17h

Synthèse Quartet – quartet de saxos. Guanyadors del concurs 2023. De pagament





Els concerts de pagament tindran un cost de 15€ (socis 5€). Menors de 18 anys: gratuït. La resta entrada lliure amb taquilla inversa.

Després dels concerts s’oferirà coca i xocolata als assistents.

Tots els concerts s’emetran en directe al canal www.youtube.com/AmicsCambraRomanica

Informació i entrades: www.amicscambraromanica.ad amicscambraromanica@gmail.com. Associació Amics Cambra Romànica, telèfon (+376) 673 434





L’Associació Amics del Cambra Romànica

Va constituir-se l’any 2018 amb els objectius de promoció, difusió, interpretació i estima de la música clàssica. Paral·lelament l’associació impulsa el Concurs Internacional Cambra Romànica, que va tenir la primera edició l’abril de 2019.

Un dels seus principals objectius és atansar al públic la humanitat, el caliu i la melancolia pròpies de la música de cambra a les esglésies romàniques del territori.