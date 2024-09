Itinerari guiat al patrimoni romànic de la Vall de Boí

Panoràmica de Boí (Catalonia Sacra)

Urgelia Sacra, denominació de Catalonia Sacra en l’àmbit del Bisbat d’Urgell, proposa per al dissabte, 28 de setembre, un itinerari guiat per a conèixer un dels elements cabdals del Patrimoni Cultural d’arrel religiosa: les esglésies de la Vall de Boí. En l’activitat es donarà un especial protagonisme als campanars, eix de la programació de 2024.

Cristina Castellà, coordinadora del Centre del Romànic a la Vall de Boí, guiarà les visites on, a més de visitar l’interior de tres de les esglésies, es fixarà la mirada en els esvelts campanars de torre i la seva funció religiosa, però també en la comunicació i vigilància que han exercit a tota la vall. L’activitat començarà a les 11 hores i la inscripció, amb un preu de 8 euros, s’ha de fer en línia clicant aquí.

L’itinerari farà aturada a Sant Climent de Taüll, Sant Joan de Boí i Santa Eulàlia d’Erill la Vall on es coneixeran les particularitats de cada església i es parlarà dels seus cloquers, autèntics reflexos artístics d’una societat medieval estructurada entorn de les jerarquies eclesiàstiques i senyorials. Aquestes construccions, a més de la seva funció religiosa, van servir com a elements de comunicació i vigilància, essencials en el context històric de la vall. Per motius de seguretat, però, no es pujarà a cap campanar.

Les esglésies romàniques de la Vall de Boí són el millor exemple de l’art romànic català i l’arquitectura. El grup de vuit esglésies i una ermita va ser catalogat com a Patrimoni de la Humanitat l’any 2000. Construïdes als segles XI i XII, conserven l’estil original romànic llombard desenvolupat al nord d’Itàlia i es caracteritza per tècniques de construcció funcionals i la meticulosa pedra picada. Els seus campanars prims, on prestarà especial atenció aquesta visita, són icona del patrimoni cultural sacre de Catalunya.





Propostes per a donar el patrimoni cultural d’arreu

Catalonia Sacra és una iniciativa única a Europa. Està promoguda pels 10 bisbats amb seu a Catalunya. Entre les seves activitats hi ha una agenda cultural que cada any proposa una trentena d’activitats que, setmanalment entre març i novembre, donen a conèixer el patrimoni cultural d’arrel religiosa d’arreu del territori. En l’edició de 2024, el fil conductor són els campanars. Es proposen visites guiades, itineraris, conferències… en vint-i-dues comarques de Catalunya i una del País Valencià. Aquest cop, i per primera vegada, l’agenda ha comptat amb una activitat a Andorra, que forma part del bisbat d’Urgell. Aquí, Catalonia Sacra es desplega sota la denominació d’Urgelia Sacra igual que al País Valencià ho fa amb la denominació de Dertosa Sacra.