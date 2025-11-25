Títol: It: Bienvenidos a Derry
Durada: 60 minuts
Gènere: Terror
Creació: Andy Muschietti, Barbara Muschietti, Jason Fuchs
Intèrprets: Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk
Temporades: 1 Capítols: 9
Plataforma: HBO Max
Sinopsi:
It: Benvinguts a Derry és una sèrie de terror concebuda com a preqüela de la pel·lícula “It” inspirada en la novel·la homònima de Stephen King. En aquesta ocasió, la trama es desenvoluparà a la dècada dels 60, anys abans dels successos que tenen lloc a la cinta original.
Per Sensacine