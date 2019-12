Aquest diumenge vinent, 5 de gener, començarà el Ral·li Dakar 2020. El raid més prestigiós del món comptarà novament amb diversos representants catalans i, aquesta vegada, amb doble presència de l’Alt Urgell: hi prenen part l’olianès Isidre Esteve i el nargoní Jaume Betriu.

Isidre Esteve disputarà el seu tercer Dakar consecutiu amb l’equip Repsol BMW-Sodicars. D’aquesta manera, ja haurà participat en quatre edicions en la modalitat de cotxes, que se sumen a les deu en què havia competit en motos. Tot i que la prioritat de tots els participants és acabar la prova, Esteve i el seu copilot, l’empordanès Txema Villalobos, s’han marcat un objectiu ambiciós com seria el d’acabar entre els 15 millors de la categoria de cotxes. Per tal d’aconseguir-ho, enguany els tècnics han introduït noves millores al tot terreny BMW, entre les quals destaca l’augment d’alçada del vehicle i la instal·lació d’unes noves suspensions.

A les dues anteriors experiències, els dos pilots catalans van aconseguir un 21è lloc, tant a l’edició del 2018 com a la del 2019, les dues últimes que s’han disputat a l’Amèrica del Sud. Precisament la principal novetat d’aquesta propera edició és l’estrena d’un país i un continent inèdit al Dakar: l’Aràbia Saudita, a l’Àsia, que en serà l’escenari com a mínim els propers cinc anys. A banda del canvi de lloc, el ral·li presenta més novetats com ara un recorregut amb un 70% de desert i una navegació més “igualitària” per a tots els pilots. I és que, segons ha dit Isidre Esteve, “serà un ral·li llarg i d’una duresa sostinguda durant tota la cursa”, i per això “seran molt importants aquestes etapes en què t’entreguen el road book al matí, abans de sortir”.

De la seva part, Jaume Betriu s’estrena al Dakar en la categoria de motos, on correrà amb una KTM FR 450. El pilot de Coll de Nargó va aconseguir la invitació per disputar el raid més famós del món gràcies al segon lloc en categoria ‘Rookie’ en la seva primera presència al Merzouga Rally -el mes d’abril passat al Marroc- en què també va fer una 10a posició ‘Scratch’.

Betriu va presentar aquest diumenge la participació al Dakar amb tots els components del seu equip, FNS Speedteam, i va aprofitar per agrair el suport de tothom qui ha fet possible que debuti al conegut raid, com també a tothom qui el segueix. Enguany l’esportista alturgellenc ha acabat el Campionat d’Espanya d’enduro en una 4a posició a la seva categoria, E2, en un any marcat per una lesió que li ha impedit rendir al seu millor nivell. Tanmateix, aquest desembre ha guanyat una nova edició de l’Oliana Off Road i arriba al Dakar amb bones sensacions i amb l’objectiu d’agafar experiència per prendre-hi part també en properes edicions. Cal recordar que anteriorment ha estat campió estatal quatre anys consecutius.

Entre la representació catalana al Dakar també hi haurà Laia Sanz, parella de Jaume Betriu. De fet, per a la pilot de Corbera de Llobregat (novena classificada absoluta l’any 2015) aquesta ja és la seva desena participació. Hi correrà amb l’equip Gas Gas-Soficat.