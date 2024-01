Isidre Esteve i Jaume Betriu, a punt per a encetar un nou Dakar

Isidre Esteve i el seu equip, a punt per al Dakar 2024 (Foto: Mediagé / Toyota Repsol Rally Team)

El Ral·li Dakar 2024 compta novament amb representació de l’Alt Urgell. L’olianès Isidre Esteve formarà part un any més del Repsol Toyota Rally Team, amb el qual podrà disputar novament el raid amb un dels cotxes més competitius, el Toyota Hilux, amb un model totalment adaptat a la seva conducció i amb l’empordanès Txema Villalobos de copilot. De la seva part, el nargoní Jaume Betriu torna enguany al Dakar, però aquesta vegada ho fa estrenant-se sobre quatre rodes. Concretament, en la modalitat de buguis i com a copilot del també català Eduard Pons. El recorregut començarà aquest divendres, 5 de gener, amb l’etapa pròleg.

Bona part dels pilots catalans han volat aquest Cap d’Any cap a l’Aràbia Saudita per a fer les verificacions prèvies i aclimatar-se. De fet, aquesta vegada l’expedició ha menjat el raïm i ha celebrat l’inici del 2024 en ple vol cap a Orient Mitjà. Tanmateix, els seus respectius vehicles ja van ser embarcats al començament de desembre des del port de Barcelona, per tal que arribessin a temps al lloc de sortida, la ciutat d’Alula.

A pocs dies de l’estrena, Isidre Esteve ha assegurat que personalment li “agrada molt com es presenta aquesta edició” perquè “el Dakar ha de ser una cursa difícil, complicada, exigent i llarga”, i assegura que “aquest any potser és el recorregut més radical dels que s’han presentat a les darreres edicions” i que “serà difícil per a tothom”. Esteve lluirà el número 235.





Combustible renovable per a Esteve

Entre les novetats d’enguany, Esteve ha destacat el fet que el seu Hilux correrà amb combustible renovable, fabricat per Repsol, que està produït en un 70% a partir de residus orgànics. El pilot alturgellenc dona ple suport a aquesta idea i afirma que li ha agradat “perquè pots planificar la carrera pensant en el global”. Pel que fa estrictament al plantejament esportiu, afirma que “no és important fer resultats parcials, sinó que és important on som al final de la cursa”. I hi afegeix que “en un Dakar com el d’enguany, més que mai, serà important com gestionem el global de la carrera”. En tot cas, es mostra ambiciós i aspira, si és possible, a entrar al ‘top-20’ de cotxes en el rànquing final.

Pel que fa justament al recorregut, Isidre Esteve augura que hi haurà dues parts ben diferenciades: abans i després de la jornada de descans, que serà el 13 de gener a Riad. “La primera setmana serà molt determinant, i gairebé tot el més complicat, per desconegut, es concentra la primera setmana”, avança. Per tant, segons conclou, “serà important arribar a la jornada de descans sense perdre les opcions a aquest resultat que busquem, i a partir d’aquí veurem com afrontem la segona setmana”.





Betriu, ambiciós en el seu debut en SVV

Mentrestant, Jaume Betriu provarà un nou repte després de dues participacions en motos, en què va obtenir el premi de millor debutant, l’any 2020, i la condició de millor classificat català, al 2021. Aquesta vegada el pilot de Coll de Nargó correrà en la modalitat SVV (buguis) dins el projecte de l’equip Clos Pons, on farà de copilot del garriguenc Eduard Pons Suñé. El seu vehicle, de la marca Can-Am, portarà el número 407.

Betriu i Pons es mostren ambiciosos i aspiren a acabar entre els cinc primers, en una categoria on hi haurà 35 inscrits. Per al pilot de cotxes lleidatà, de 65 anys, aquest serà el seu debut al Dakar després d’una llarga trajectòria en ral·lis i competicions de tot terreny. De la seva part el motorista pirinenc, diverses vegades campió d’Espanya d’enduro -incloent l’edició 2023- i un habitual dels ‘top-ten’ al Mundial d’EnduroGP, hi aportarà la seva experiència en navegació i mecànica.