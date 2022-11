Isidre Bartomeu parlarà de la independència d’Andorra, gràcies al coprincipat, a través de fets històrics

Aquest dimarts, dia 15 de novembre, se celebrarà la conferència: “El coprincipat, garantia de la independència d’Andorra: episodis de la nostra història”. El ponent serà Isidre Bartumeu i l’acte, organitzat per GESCO i el Consell General, tindrà lloc a les 19 hores, al vestíbul del Parlament.

El programa de l’esdeveniment:

19.00 h: Paraules de benvinguda de la síndica general.

19.05 h: Intervenció de la presidenta del GESCO.

19.10 h: El moderador de l’acte i membre del GESCO serà Miquel Armengol.

19.12 h: Inici de la conferència d’Isidre Bartumeu.

20.00 h: Per a acabar hi haurà un torn de preguntes per part del públic assistent.

Isidre Bartumeu:

Isidre Bartumeu Martínez (Andorra la Vella, 31 de desembre de 1963) és llicenciat en dret per la Universitat de Barcelona on va cursar també els estudis de Doctorat en Dret Constitucional i Ciència Política. Actualment, exerceix com a notari al Principat d’Andorra des de 1998.

Des de març de 2013, forma part de la secció de Filosofia i Ciències Socials de l’Institut d’Estudis Catalans.

Després de llicenciar-se en Dret i mogut pel seu gran interès per la història i institucions del seu país, Isidre Bartumeu va elaborar la seva tesi doctoral dins del programa de Dret Constitucional i Ciència Política en la Universitat de Barcelona. La tesi amb la qual opta al Doctorat té el següent títol: “Els Coprínceps en el desenvolupament institucional del Principat d’Andorra. Des del senyoriu feudal fins a l’estat sobirà, de dret, democràtic i social”.