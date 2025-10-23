Irun acollirà les 22es Trobades Culturals Pirinenques amb el patrimoni del ferro com a protagonista

Les 22es Trobades Culturals Pirinenques, amb el títol “El patrimoni del ferro al Pirineu”, se celebraran aquest proper dissabte, 25 d’octubre, a Gordailua, Centre de Col·leccions Patrimonials de Gipuzkoa, a Irun (País Basc). Durant tot el dia es presentaran una trentena de comunicacions sobre temàtiques diverses al voltant del ferro i arreu del territori pirinenc, des del Mediterrani fins al Cantàbric.
Durant la jornada es presentarà també el llibre “Conflictes bèl·lics al Pirineu”, on es recullen les aportacions presentades a l’edició anterior de les trobades, que es van celebrar el mes d’octubre de 2024, a la vila catalana d’Olot.