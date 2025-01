Irineu Esteve signa un històric 5è lloc a la pujada final i acaba el Tour d’Ski 20è de la general

Esteve, a l’arribada final a Alpe Cermis. Foto: Modica Nordic Focus

Aquest diumenge, Irineu Esteve, ha aconseguit el millor resultat d’un andorrà en la Copa del Món d’esquí de fons. El fondista de la FAE ha estat 5è, millorant la 6a posició que, ell, va assolir l’any 2022 en aquesta mateixa cursa, la pujada final a Alpe Cermis en els 10km mass start que tancaven el Tour d’Ski. Una competició que Esteve finalitza 20è de la general, el que és també el seu millor registre en aquesta prova global.

L’andorrà ha finalitzat 5è amb un crono de 33.00,5, a 20,9 segons del guanyador, el noruec Simen Hegstad Krueger (32.39,6), que ha estat acompanyat al podi per l’austríac Mika Vermeulen (+7,8) i l’alemanya Fiedrich Moch (+10,7). Quart ha estat el francès Hugo Lapalus, set segons per davant d’Esteve.

Controlant la situació, Esteve ballava en el primer tram de carrera, a l’estadi, entre la 19a i la 24a posició, per a fer un esforç just abans de l’inici de la pujada per a estar entre els millors, la qual cosa el deixava a peu de l’ascensió en la 6a plaça dins del grup capdavanter liderat pels noruecs i suecs. Al quilòmetre 7,5 es mantenia en la lluita, 8è, a tres segons, mentre que en el 9,2, a 800 metres del final, era ja 5è a 13,5 segons. Finalment, les posicions ja no es mourien fins el final, amb Krueger guanyador, Vermeulen segon, Lapalus tercer, Moch quart i, Esteve, cinquè fent història per a l’esport andorrà.





El seu millor resultat a la pujada final

Fins el moment, Esteve havia competit als 10km mass start en lliure del Tour d’Ski en cinc ocasions. El seu millor resultat havia estat el de 2022, quan va ser 6è, superat avui amb el 5è aconseguit a Alpe Cermis. A més, al 2019 va ser 10è, en 2020 va finalitzar 8è, en 2021 va acabar 13è i en la seva última participació, en 2023 -al 2024 no hi va competir per lesió-, va acabar 9è. Cinc top10 i un top 5.





Els seus resultats finals al Tour d’Ski

Irineu Esteve va ser 24è a la classificació final a la seva primera participació al Tour d’Ski, al 2019. Al 2020 va acabar 23è, mentre que al 2021 va ser 22è, el qual era, fins avui, el seu millor resultat. Al 2022 va acabar 26è, i al 2023, la seva última participació, va ser 31è. En aquesta edició ha finalitzat 20è, remuntat l’últim dia des de la 25a plaça en què havia començat la jornada.

El seu crono total després dels set dies de competició ha estat de 3h30.04,5, a 5.47,2 del guanyador del Tour, que ha estat el noruec Johannes Hoesflot Klaebo (3h24.17,3). El podi l’han completat l’austríac Vermeulen i el francès Lapalus.





Irineu Esteve, fondista: “Cansats, però contents i satisfets. Podríem haver-ho fet millor, però sempre es pot fer millor, i sempre es pot fer pitjor. La millor posició la tenia amb una 6a plaça, però sense els noruecs, i crec que aquest any era encara més difícil perquè tots els noruecs estan al davant. Per tant no és només una cinquena posició, sinó que és una mica més. Però, quan veus el podi tan a prop somies amb estar-hi i se t’ha escapat”.

“A la cursa hi ha hagut diverses parts. Primera, a la part de l’estadi, que sempre costa molt, i a la primera pujada he vist que anaven un pèl més lent del normal i em sentia molt bé, així que he intentat estar al top30 a final de l’estadi, i crec que fins i tot hem estat una mica millor. Després he fet un moviment molt bo a la part més plana, perquè estava darrere d’un suec que ha esprintat per a guanyar unes quinze posicions i l’hem pogut seguir i ens hem col·locat entre els sis o set primers al davant. Llavors, ha començat la pujada. Sí que he notat que no estava del tot bé, els altres estaven una mica més ràpids, però m’he dit ‘fins que peti, i si peto doncs ja està’. Alguns s’han anat despenjant, s’ha fet un tren, els he pogut seguir i a la part final s’han escapat tres, els he seguit amb un grup de dos, els veiem allà a prop, però no paràvem d’enganxar-los i ja ha estat fins la cinquena posició final”.

“Vull donar les gràcies a tots els que m’han ajudat, a tots els patrocinadors, a Andbank, a la FAE, al Team Aker per tota l’ajuda d’aquest any, per tornar a creure, per canviar els entrenaments per provar coses noves per intentar millorar. A vegades surten i a vegades no, però si més no ho estem intentant i ens quedem amb això i estem contents”.