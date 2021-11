Irineu Esteve i Carola Vila inicien la temporada a Gålå

Aquest dijous s’ha començat la temporada de competició per a Irineu Esteve i Carola Vila. Els dos fondistes de la Federació Andorrana d’Esquí han disputat les primeres curses del cap de setmana a l’estació noruega de Gålå, a unes curses FIS de la Copa de Noruega. Esteve ha estat 34è, mentre que Vila ha acabat 23a.

En la cursa femenina, de 10 km, Carola Vila ha finalitzat en la 23a posició amb un crono de 24.24,9, a 1.38,3 de la millor corredora, que ha estat la noruega Helene Marie Fossesholm, que ha finalitzat amb 22.46,6. La guanyadora, corredora de Copa del Món, on sol assolir posicions de podi, era una bona referència tenint en compte que l’última vegada que Carola Vila va córrer a aquesta cursa, Fossesholm l’havia superat per 2.47.

En la cursa masculina, de 15 km, Esteve ha completat la carrera en la 34a posició, amb 31.46,1, a 1.46,2 del vencedor, que ha estat el noruec Didrik Toenseth amb 29.59,9.

Tant Vila com Esteve tornen a córrer el aquest diumenge, a les curses de clàssic de 10 km i 15 km, respectivament.

Joan Erola, director de la secció d’esquí de fons i entrenador: “Carola ha fet una molt bona cursa baixant molt el temps respecte a la guanyadora, la noruega Fossesholm, que fa podis a la Copa del Món. Una molt bona referència i és un bon inici de temporada per anar a la Copa del Món de Lillehammer. Contents amb el seu rendiment. En homes tenim a l’equip tant a Irineu com a Imanol Rojo -espanyol que viatja amb l’estructura andorrana-. Irineu no està al nivell que va estar fa dos anys, però venint d’on venim jo estic content perquè cada setmana va millorant una mica el rendiment i es va trobant millor. Encara no està cent per cent, però penso que a Lillehammer correrà, no estarà al top, però té les opcions per poder lluitar per fer un paper bastant correcte”.