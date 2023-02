Irineu Esteve i Carola Vila debuten als Campionats del Món de Planica en l’skiathlon

Imatges (FAE)

Els Campionats del Món d’esquí de fons de Planica, a Eslovènia, compten amb la presència dels andorrans Irineu Esteve i Carola Vila. El primer en debutar serà Esteve, que demà divendres competeix, a partir de les 15:30h, a la cursa d’skiathlon, amb 15km en clàssic i 15km en lliure.

Irineu Esteve es troba en bones condicions i així ho ha expressat avui dijous després de l’entrenament a l’escenari de la competició: “Crec que arribem bastant bé físicament, crec que serà una carrera bastant dura perquè la neu és molt primavera i jo crec que això la farà molt dura. La intenció és aguantar el grup de clàssic als primers 15km i després jo crec que si aguantem al primer grup podem fer una bona cursa”.

La sessió d’aquest dijous s’ha centrat especialment en provar el material, testar la neu i activar el cos de cara a la cita de demà: “Avui hem començat provant esquís, teníem quatre parells per provar, sobretot provàvem més el feeling amb l’esquí. També hem provat una mica la velocitat. Després hem fet dues sèries, una sèrie de set minuts en clàssic, i llavors hem canviat després de recuperar una mica i hem fet una altra sèrie de set minuts amb skating, a un ritme intermig, que no és de cursa. Després hem recuperat i al final 10 minuts de canvis d’esquís perquè no ens agafi demà desprevinguts i no perdre segons”, que és el més important”.

Per la seva part, Joan Erola, director de la secció d’esquí de fons, també ha valorat aquest inici de campionat per a Irineu Esteve: “És una carrera que a l’Irineu sempre li ha agradat molt, està sempre molt motivat. Crec que arribem en bones condicions. Aquests dies els hem dedicat sobretot a provar material, a posar el punt també de l’Irineu a nivell físic. Estem confiats i a veure si li podem oferir demà un bon material i pot fer una carrera com ens té acostumats per a estar entre els millors”.

Erola, també ha posat l’accent en com arriba l’equip a aquests Mundials, també amb Carola Vila preparada per a competir, en el seu cas a partir de dissabte als 15km d’skiathlon. Amb tot, el primer en competir és Esteve, en qui hi ha moltes esperances perquè arriba en bon moment: “L’objectiu que té l’equip amb Irineu és que tingui un molt bon nivell a les tres curses. Si podem mantenir aquest nivell a les tres curses, si va tot bé, és possible estar més endavant, i penso que ho podem assumir perquè està capacitat per a estar bé a les tres modalitats que té per davant”.