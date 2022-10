Irineu Esteve guanya la cursa Sportful per quarta vegada consecutiva

Aquest diumenge s’ha disputat a Feltre (Itàlia) la 43ª edició del Gran Premi Sportful de rollerski amb la participació d’Irineu Esteve i Carola Vila. Gran actuació dels dos fondistes de la FAE en la cursa de 9,5km, amb la victòria d’Esteve i la 7ª posició de Vila. Ha estat el quart triomf consecutiu de l’andorrà en aquesta cursa.

Irineu Esteve s’ha imposat amb un crono de 31.26,0, amb 42,6 segons de marge respecte al segon, l’italià Lorenzo Romano, i 47,5 sobre el tercer, el també transalpí Simone Drapa

El fondista andorrà ha sortit molt decidit des del principi. Fins al quilòmetre tres ha pujat amb Imanol Rojo (15è) i Francesco De Fabiani (14è). A partir d’aquí ha tret uns metres d’avantatge i ja ha aconseguit fer la cursa tot sol.

Aquesta és la quarta cursa consecutiva que guanya, una carrera en pujada que se li dona molt bé. Ara l’equip torna a Andorra per a estar-hi una setmana, per a viatjar a l’Stelvio el pròxim 11 d’octubre.

Per la seva part, Carola Vila ha assolit la 7ª posició amb un temps de 40.17,6, a 2.10,5 de la guanyadora, la italiana Francesca Franchi (38.07,1), i millorant en dos minuts aproximadament el seu millor registre, segons ha explicat l’entrenador Joan Erola.

Irineu Esteve, en declaracions al canal Fondo Italia: “Penso que aquesta cursa se m’adapta molt bé i és una bona oportunitat per a intentar-ho. És una il·lusió sempre arribar el primer, tot i que avui no ho pensava. Hem provat des de l’inici de sortir fort i des del quilòmetre tres he estat sol i he pogut arribar. Ara l’objectiu és la Copa del Món i intentar estar al top30 a les curses, també el Mundial i el Tour d’Ski”.

Joan Erola: “Hem estat una setmana d’entrenament a Oberhof, ahir dissabte vam fer el viatge cap aquí, a Feltre, i avui diumenge la cursa. La Carola ha fet una bona competició, setena, però, a més, ha baixat el temps bastant respecte a l’any passat, uns dos minuts. Ha fet una bona millora.

L’Irineu no pensàvem que guanyaria perquè sortint de la lesió com surt, teníem dubtes. Era el primer ràpid que feia, però penso que ha fet uns molt bons dos mesos de recuperació, amb una molt bona feina amb el Guillem, el físio. Han treballat molt bé, i penso que hem fet les coses com cal i tot va correctament. Irineu no està al cent per cent encara, però ens estem acostant i, avui, ha demostrat que comença a estar molt bé”.