Irineu Esteve finalitza 21è als 20km persecució i suma altres 40 punts a la Copa del Món d’esquí de fons

Irineu Esteve ha completat amb nota el primer cap de setmana de Copa del Món d’esquí de fons. La cita de Ruka, a Finlàndia, s’ha saldat amb un total de 64 punts de Copa d’Europa després dels 24 del dissabte, quan va ser 29è als 10km, i els 40 d’avui diumenge gràcies a la 21a posició aconseguida als 20km persecució.

Esteve sortia avui amb el desavantatge d’1.24,5 del dia anterior. L’andorrà se situava, en una primera part de la cursa, més enllà de la 30a posició, però poc a poc aconseguia entrar en la zona de punts fins arribar a meta en la 21a plaça del còmput global de les dues curses del cap de setmana, amb un temps de 46.27,7, a 57,1 del guanyador, que ha tornat a ser, com en el dia anterior, el noruec Johannes H. Klaebo, que ha guanyat amb 45.30,6. Irineu Esteve, en la cursa d’avui diumenge, analitzada independentment sense sumar la carrera d’ahir, marcava el 15è temps.

L’equip descansa avui diumenge a Ruka per a iniciar aquerst dilluns el viatge a Lillehammer, on el cap de setmana que ve es disputen dues curses més de Copa del Món, amb el mateix format de curses que a Ruka, però amb el 10km en skating i la de 20km en clàssic i mass start, i no persecució com ha estat a Finlàndia.

Joan Erola, entrenador: “Estem contents. Ha millorat vuit posicions respecte a ahir, es queda el 21 del còmput general de les dues curses. Avui diumenge ha fet el 15è temps de carrera. Contents perquè les prestacions han sigut bones. En general estem molt contents perquè hem començat molt millor que l’any passat. L’Irineu, jo, crec que està en millors condicions que l’any passat quan vam començar la Copa del Món. És cert que ahir dissabte, ell, potser s’esperava una mica millor, però ahir era la distància que era, era nova per a nosaltres i penso que va fer una molt bona cursa. Estar al top30 en clàssic al 10km està molt bé i avui ha fet un rendiment molt, molt bo. En pocs segons, a nivell de temps, hagués estat al top 10 avui, així que està molt bé”.