Irineu Esteve és 7è als 15km Individuals dels Campionats del Món i fa història

Esquerra a dreta: Carles Visa, Joan Erola, Marc Puigsubirà, Irineu Esteve, Christian Zorzi, Guillem Cairat i Fausto Zoller (FAE)

Avui dimecres, Irineu Esteve, ha assolit el millor resultat d’un andorrà als Campionats del Món d’esquí de fons. L’andorrà ha estat 7è a la cursa dels 15km individuals skating que s’ha disputat a Planica (Eslovènia). Esteve ha fet avui una gran cursa amb un crono de 33.24,2, a 1.06,8 del guanyador, que ha estat el noruec, Simen Hegstad Krueger, imposant-se amb 32.17,4. L’andorrà ha anat de menys a més a la cursa, després de sortir, això sí, molt fort.

El fondista ha consolidat la seva posició entre els millors a partir de meitat de carrera, quan ja marcava cronos com per a pensar que estava situant-se entre el top10 de la classificació. Al final de la carrera, l’andorrà confirmava el seu extraordinari rendiment amb una 7a posició que és absolutament històrica per a l’esquí del Principat.

Esteve ha assolit avui el millor resultat d’un andorrà als Campionats del Món d’esquí de fons. Fins el moment, Esteve havia estat 15è a Oberstdorf 2021, que ja era el millor resultat de la història en fons en uns Mundials. Però, Esteve el va millorar el passat divendres a la cursa d’skiathlon de Planica, quan va ser 12è. Avui ha superat aquest resultat amb una 7a posició que suposa, ara, la millor posició assolida mai no només en uns Campionats del Món d’esquí de fons, sinó de tota la Federació Andorrana d’Esquí en totes les disciplines. Fins el moment, la millor posició d’un andorrà a uns Mundials havia estat per a Lluís Marín, 8è als Campionats del Món de boardercross de Kreischberg (Àustria), assolit al 2015.

Irineu Esteve, fondista: “Hem fet una molt bona cursa, amb un material molt bo. Hem pogut demostrar que un país petit amb mitjans escassos respecte a països més grans podem fer coses per a estar allà, així que felicitacions a tot l’equip i a tota la gent que ens ha donat suport. Crec que realment no puc demanar més. Sabíem que arribava aquí amb un bon estat de forma. Em vaig plantejar fer un top10, a veure si podia aconseguir-ho, sabia que era quasi impossible, però just ha sortit avui la cursa de millor nivell del Mundial. Realment estic content per aquesta cursa perquè em feia molta il·lusió afrontar-la, igual que la de l’skiathlon, i són dos resultats que crec que puc estar molt content.

“Sense la gent que em dona suport, i ells ja saben qui són, no podríem estar aquí o no ho hauria aconseguit, així que agrair els que han estat des del primer any, l’esquí club, els pares, a tots els amics… gràcies a tots per estar allà, per creure en mi i per ajudar-me quan potser no acaben de funcionar les coses. Avui han funcionat i toca agrair-los-hi a ells”.

Joan Erola, entrenador i director de la secció de fons: “Buah, estem súper contents, perquè després dels extraterrestres, els nòrdics, i Poromaa -suec- estem nosaltres, i crec que, potser, ha fet la millor carrera que he vist… espectacular. Molt contents, una passada”.