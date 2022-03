Irineu Esteve és 39è als 50km de la Copa del Món d’esquí de fons d’Oslo

La Copa del Món d’esquí de fons ha entrat en la recta final. Aquest cap de setmana se citava a Oslo (Noruega) amb la llarga distància. Aquest diumenge era el torn dels 50km clàssics per als homes, amb Irineu Esteve, que ha finalitzat 39è.

L’andorrà, que es troba en un gran moment de forma segons han explicat des de l’equip, ha sortit amb força i ha estat fins i tot encapçalant el grup principal durant el primer tram de la cursa. Ha estat així fins que ha trencat un dels bastons, i ha hagut de seguir en carrera només amb un fins que l’ha pogut canviar. Aquí ja estava perdut el grup principal, i la carrera de l’andorrà ja havia de ser una altra.

Esteve ha canviat el xip i ha anat a buscar completar la cursa entre els 30 primers, però en l’última volta ha perdut un esquí que ha hagut de recuperar uns metres avall del circuit, i finalment ha arribat a meta en la 39a posició.

El seu crono ha estat de 2h.10.14,5, a 6.47,2 del guanyador, que ha sigut el noruec Martin Loewstroem Nyenget, que s’ha imposat amb 2h03.27,3.

Ara, Irineu Esteve tornarà a la competició a Falun (Suècia), el pròxim cap de setmana, per tancar la Copa del Món.

Joan Erola, entrenador i director de fons: “Potser una de les carreres més importants de Copa del Món, per tot, per la història que té, amb moltíssim públic i la que a qualsevol corredor li agrada fer. Irineu es trobava molt bé, però és que tampoc té sort aquest any… Avui es trobava físicament molt bé, es trobava per fer una 50 amb un resultat final bo, que era una cosa que li costava. I, sincerament, crec que ho hagués pogut fer, perquè ha acabat la carrera amb uns últims quilòmetres molt forts… però ha trencat bastó al quilòmetre 10, no l’ha pogut canviar fins a una bona estona després, ha perdut el grup, i en aquestes carreres, quan perds el grup, és molt difícil tornar a empalmar. En aquest punt, sabíem que ja no podíem optar a fer un bon resultat per a nosaltres, però almenys posar-nos entre els 30 o 35 primers. En l’última volta, ha perdut un esquí i se li ha anat barranc a baix. Ha perdut molt temps en recuperar-lo i tornar-se’l a posar. Ara ens hem de recuperar per a la pròxima cursa, sobretot anímicament, perquè físicament està molt bé. Ara ens toca preparar Falun, del pròxim cap de setmana”.