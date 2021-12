Irineu Esteve és 35è, a cinc segons dels punts, i Carola Vila 59a, a la primera cursa d’Oberstdorf

El Tour de Ski ha viscut una nova jornada, la primera a l’estació alemanya d’Oberstdorf, i amb 15km en homes i 10 en dones en mass start. Irineu Esteve ha estat 35è a només 5 segons dels punts, mentre que Carola Vila ha acabat 59a.

A la cursa masculina, Irineu Esteve ha finalitzat a prop de la zona de punts, en la 35a posició, amb 33.28.7, a 1.02,3 del guanyador, el noruec Johannes Hoesflot Klaebo (32.26,4), i a només cinc segons dels punts (30a plaça del polac Dominik Bury: 33.23,8). Ara a la general, l’andorrà és 36è amb 1.13.32,0, a 4.04,0 del líder, que és Klaebo amb 1.09.28,0.

A la cursa femenina, Carola Vila ha estat 59a amb 23.47,8, a 2.17,0 de la vencedora, la nord-americana Jessie Diggins (21.30,8), i a més d’un minut de la 30a posició. A la general, l’esquiadora andorrana se situa en la 62a plaça amb 57.01.0, a 5.17,0 de la líder, Diggins, que en suma 51.44,0.

Demà a partir de les 12:00h es disputa l’sprint, en homes i en dones, novament a Oberstdorf, per iniciar just després el viatge cap a Val di Fiemme.

Joan Erola, tècnic: “Irineu ha fet una cursa molt semblant a la de l’altre dia. Sí que és cert que potser portava esquís lents, havia rebut un cop i després l’hem testat i potser sí ha anat lent per aquest cop. En qualsevol cas, Irineu ha fet un bon rendiment de cursa. Pel que fa a la Carola, aquí al Tour som al darrere, com ja sabíem, però el positiu és que l’any passat al Tour la Carola estava al darrere però a molt, molt temps de les de just davant, i aquest any està sent molt més competitiva. Li falta aquest puntet de l’inici, aquest 20 o 30 segons del començament, que la puguin permetre aguantar el grup de la 30 a la 45. Però, està clar que ha fet un gran salt de qualitat respecte a l’any passat”.