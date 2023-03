Irineu Esteve, davant l’última cursa de la temporada: 20km clàssic de la WC de Lahti

Irineu Esteve encapçalant un grup de fondistes (Montserrat Altimiras)

Els 20km mass start en clàssic de Lahti (Finlàndia) posaran punt i final a la temporada de la Copa del Món d’esquí de fons. Serà una cita important per a Irineu Esteve, per a tancar la temporada de la millor manera possible. La carrera està programada pel diumenge.

L’andorrà arriba a aquesta cursa amb la motivació d’arrodonir una temporada 2022-23 en què ha mostrat novament un altíssim nivell. Els últims resultats d’Esteve certifiquen el seu potencial que va demostrar a les carreres dels Campionats del Món de Planica, amb tres top 15 (12è a l’skiathlon, 7è als 15km lliures i 14è als 50km en clàssic), i també a l’última Copa del Món, a Oslo, quan va ser 15è als 50km lliures.

L’andorrà, a més, ha fet també una 19a posició als 20km en clàssic de la Copa del Món de Les Rousses, on també va ser 15è als 10km lliures. Abans, destaca el seu 9è lloc a Val di Fiemme, als 10km mas start que tancaven el Tour d’Ski d’aquesta temporada. Abans d’acabar l’any 2022 també va assolir dos top30 a la Copa del Món, en ser 29è a Ruka als 10km clàssics, i 28è als 20km lliures de Davos.

La cita de les Finals de la Copa del Món amb els 20km en clàssic de Lahti serà a les 12:45h (hora andorrana) i Esteve arriba amb les ganes intactes de fer una bona cursa.

Joan Erola, entrenador del fondista de la FAE, explica les condicions de la carrera: “Esperem poder oferir el nivell semblant de les últimes curses. Creiem que Irineu arriba en bones condicions aquí a Finlàndia. Estem tenint una meteo rara, perquè està amb neu molt primaveral, està plovent i potser pel diumenge donen una mica de neu… estem amb aquesta incògnita, però estem preparant-ho tot pel que pugui passar. Esperem fer una bona cursa per a acabar la temporada de la millor manera possible, aquí a Lahti, amb molta tradició d’esquí de fons, i que tindrà molt bon ambient”.