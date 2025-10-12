Irineu Esteve a Torsby i Gina del Rio a Premanon, per a continuar amb la preparació

Els esquiadors de fons del Principat, Irineu Esteve i Gina del Rio, van tancar un intens bloc d’entrenament en altitud a Font Romeu (França) i ara es troben en una nova fase de la preparació. Irineu Esteve va descansar uns dies després d’un bloc en altitud a Font Romeu i aquesta setmana ha estat a Noruega amb el Team Aker, fent uns nous tests que van determinar una millora, amb bons resultats. Després, va viatjar directament al túnel de Torsby (Suècia) on ha estat entrenant amb el seu equip durant els últims dies.
Pel que fa a Gina del Rio, també va estar entrenant en altitud a Font Romeu. Després va descansar una setmana i ara es troba a les portes d’una nova estada fora, en aquesta ocasió a Premanon (França), on serà del 14 al 21 d’octubre amb l’equip gal.
Després d’aquesta estada, tant Del Rio com també Esteve viatjaran junts a Davos (Suïssa), per a entrenar en neu junts. Les primeres curses per a Esteve seran les curses FIS de Beitostoelen (Noruega), que es disputen el 22 i 23 de novembre, amb 10km en clàssic i en estil lliure, respectivament.