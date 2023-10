Irineu Esteve, a Noruega i Carola Vila i Gina del Rio, a Ramsau

Guillem Cairat, Gina del Rio, Carola Vila i Xabier del Val (FAE)

La pretemporada per a l’equip d’esquí de fons continua, però ho fa amb el condicionant de la manca de neu que hi ha a les glaceres. Irineu Esteve marxa avui dilluns cap a Noruega, i Carola Vila i Gina del Rio viatjaran a Ramsau (Àustria) del 13 al 23 d’octubre. La situació d’enguany a les glaceres està sent complicada.

Irineu Esteve, a Noruega

Irineu Esteve ha viatjat just avui a Noruega per a iniciar una nova estada de pretemporada. Així ho ha explicat el director de l’equip de fons, Joan Erola, que també ha fet un resum d’aquesta pretemporada per part del fondista andorrà: “L’Irineu ha fet una pretemporada treballant molt a casa. El més passat va fer una concentració a Noruega. Va patir una petita lesió al colze que el va deixar parat un temps. Ara ha estat a Ramsau fent físic, perquè no hi ha neu i al glaciar no es pot esquiar, tot i que va preferir fer el físic allà. Ara marxa a Noruega durant una setmana, i després, com l’equip de dones, hem d’esperar a veure com estan les glaceres per a començar a esquiar”.





Vila i Del Rio, a Ramsau

De fet, l’equip femení, amb Carola Vila i Gina del Rio, està molt pendent de les possibles precipitacions a Europa perquè, a hores d’ara, no hi ha neu suficient per a entrenar en bones condicions. De moment, si bé la previsió era anar a Ramsau aquesta setmana, la decisió s’ha posposat fins el dia 13. L’equip, dirigit per Xabier del Val, es desplaçarà a la glacera austríaca del 13 al 23 d’octubre. Si no fos possible realitzar el treball en neu, es farà igualment en sec per a continuar amb la preparació.





Les glaceres, sense neu

I, com estan les glaceres? Doncs, aquestes, estan tenint molts problemes per a obrir per la manca de neu generalitzada. Ho explica Erola: “Està malament. Nosaltres sempre ens movem en tres glaceres, Val Senales, Ramsau i Passo Stelvio, i Val Senales aquest any ha tancat tot l’any, no obren perquè estan fent obres, Ramsau havien d’obrir el dia 2, però van dir que el 9 perquè no tenen neu, i l’Stelvio, que és el més alt, allà ha nevat una mica, però a dia d’avui no es pot esquiar en bones condicions. Haurem d’esperar, però no som gaire optimistes perquè la méteo dona calor, no dona precipitacions”.

Així les coses, la solució passa per insistir en el treball físic: “Suposo que haurem de fer una altra concentració sense neu o tornar al túnel, que no és la idea perquè ja n’hem fet una… suposo que tornarem a fer físic en cas que no puguem esquiar”.