Irineu Esteve, 56è als 15km clàssics de la Copa del Món d’esquí de fons d’Engadin

Avui ha començat la Copa del Món d’esquí de fons d’Engadin, a Suïssa, amb els 15km clàssics. Irineu Esteve ha estat 56è.

Esteve ha acabat 56è amb 36.06,1, a 1.59,5 del guanyador, el rus Alexander Bolshunov, que s’ha imposat amb 34.07.1. Avui era un circuit molt pla i a la sortida s’ha fet un tap a la traça on era Esteve i ha perdut moltes posicions. De seguida, el grup de davant ha començat a tirar molt fort i l’andorrà s’ha quedat tancat sense opció a reaccionar.

Demà és el torn per a la cursa dels 50km al mític circuit d’Engadin. Es disputarà amb la diferència de temps perdut de la cursa d’avui. L’inici de la carrera serà a les 10:35h.

Irineu Esteve, fondista: “Aquest era un circuit en què s’havia d’aplicar molta força empenyent i els de davant han sortit molt forts. M’he quedat tancat per un tap que s’ha fet a la meva traça. Quan estàs una mica al darrera, a un circuit tan pla, és difícil. Per a demà serà molt complicat guanyar alguna posició perquè és una cursa molt plana de baixada. Intentaré estar al grup, que crec que serem cinc al grup, i a veure com va”.

Carola Vila puntua en Copa d’Europa en ser 13a als 10km patinadors de Pokljuka

Pokljuka, a Eslovènia, ha estat avui l’escenari de la segona cita amb la Copa d’Europa per a Carola Vila a aquesta estació. Després de l’sprint d’ahir, avui als 10km clàssics ha estat entre les millors, amb la 13a posició.

Vila ha arribat a meta 13a amb 30.10,4, a 1.43,3 de la guanyadora, l’alemanya Katherine Sauerbrey, que s’ha imposat amb 28.27,1. La corredora andorrana, a més, ha puntuat en Copa d’Europa, amb 20 punts.

Demà es disputa la cursa de 10km persecució OPA femenina.

Curses júniors

També avui han entrat en acció per segona jornada consecutiva els júniors de la FAE. En categoria femenina, a la cursa de 7,5km clàssics Gina del Rio ha entrat entre les 30 millors sent la 30a amb 24.28,2, a 2.59,2 de la guanyadora, la suïssa Anja Weber (21.29,0). Així mateix, Ona Ferrando ha acabat 47a amb 26.49,5, a 5.20,5 de Weber.

En categoria masculina, Quim Grioche ha finalitzat els 10km clàssics en la 40a plaça amb 30.40,7, a 3.20,6 del vencedor, que ha estat l’italià Alessandro Chiocchetti amb 27.20,1.

Demà, la prova femenina júnior seran 10km persecució, mentre que la masculina seran 15km, també persecució.