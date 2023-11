Irineu Esteve, 39è als 20 km lliures de la Copa del Món de Ruka

Bella imatge d’Irineu Esteve esquiant a Ruka (FAE)

Irineu Esteve ha disputat avui diumenge la segona cursa de la Copa del Món d’esquí de fons, a Ruka (Finlàndia). L’esquiador andorrà ha completat la segona cursa en la 39a posició. El noruec Jan Thomas Jenssen ha estat el guanyador de la prova amb un crono de 48.08,9. Esteve ha finalitzat amb 49.48,2, a 1.39,3 de Jenssen, i a 15 segons de la 30a plaça que ha estat per al suís Candide Pralong.

Esteve no ha tingut bones sensacions i ha patit, a més, l’intens fred que s’ha viscut durant la cursa, amb mínimes de -20ºC. L’andorrà, que durant les primeres voltes ha aconseguit mantenir-se al grup, després ha anat perdent ritme i no ha trobat les millors sensacions, per a acabar finalment 39è.

Amb el 38è lloc de dissabte als 10km i el 39è de diumenge als 20km, Esteve tanca la primera cita de la Copa del Món a Ruka. El pròxim cap de setmana continua el circuit mundial, en aquest cas a Gällivare (Suècia), amb una 10km intervant start en lliure que es disputarà el dissabte amb presència del fondista andorrà.

Irineu Esteve: “S’han ajuntat molts factors, i gairebé cap d’ells positiu. Ha sigut una cursa complicada. A les dues primeres voltes he intentat guardar la posició, estar davant però sense córrer riscos, i després a partir de la tercera volta he vist que no estava massa fi. Les sensacions eren bastant dolentes i, al final, quan s’ajunten molts factors és difícil fer un bon resultat. Les condicions meteorològiques tampoc han ajudat, hem acabat a -20ºC. Ara toca pensar en la següent cursa. Crec que estem bé de forma tot i que no ho hem pogut demostrar aquest cap de setmana. Agrair als skimen per tota la feina i agrair a tots els que segueixen l’esquí de fons”.